Lecture Zen Résumer l'article

Suppression de crédits d’impôt, guerre contre la Californie, abolition des avantages… Les Républicains multiplient les attaques contre la voiture électrique aux États-Unis. Une stratégie qui pourrait bien fragiliser toute la filière, les constructeurs comme les fabricants de batteries.

Depuis leur retour aux affaires, les Républicains américains semblent déterminés à démolir méthodiquement tout ce qui avait été mis en place par le précédent gouvernement pour favoriser l’électrification du secteur automobile. C’est ce que souligne notamment un article Bloomberg du 27 mai 2025. Leur cible : les crédits d’impôt de l’Inflation Reduction Act (IRA), mais aussi les normes environnementales, les subventions aux usines de batteries, et même l’autonomie législative de la Californie.

Le ton était donné dès la prise de pouvoir de Trump en janvier : l’âge d’or de la voiture électrique est terminé. Elle est désormais perçue comme une cible à abattre, quel qu’en soit le prix pour l’industrie américaine. Au moment même où la Chine accélère encore sa domination sur le secteur, les constructeurs américains ne savent plus trop sur quel pied danser pour ne pas y perdre des plumes.

Coupe budgétaire dans les crédits d’impôts

L’une des premières attaques des Républicains vise la suppression pure et simple du crédit d’impôt à l’achat de 7 500 dollars prévu par l’IRA. C’était une des mesures clés de la précédente administration pour stimuler la demande de voitures électriques auprès des consommateurs. C’était la partie la plus prévisible du plan d’attaque des Républicains.

Président Biden au volant du Hummer EV. // Source : Compte Potus sur Twitter

La majorité républicaine à la Chambre des représentants veut également supprimer ou réduire les subventions industrielles pour les entreprises implantant leurs chaînes de production aux États-Unis (raffinage de minerai, assemblage de batteries, composants électroniques, assemblage de voitures, etc.). Cette décision ne se limite pas à une volonté de faire des économies budgétaires, mais également d’effacer tous les avantages accordés au secteur de la voiture électrique, y compris ceux dont profite Tesla.

En guerre idéologique contre la Californie

Le second front ouvert consiste à empêcher la Californie de fixer ses propres règles environnementales. Le Sénat dominé par les Républicains veut révoquer la dérogation historique qui permet à l’État de Californie d’imposer des normes plus strictes que le niveau fédéral pour lutter contre la pollution.

En interdisant à la Californie de pénaliser les véhicules non électriques à l’horizon 2035, les Républicains veulent briser la dynamique locale. Quitte à déclencher une guerre juridique avec l’État. Sans cette contrainte qui pèse sur les constructeurs — vendre 35 % de véhicules électriques dès 2026 –, le marché pourrait s’effondrer en Californie, qui est une véritable locomotive du marché électrique, et par ricochet dans d’autres États qui s’en inspirent.

Cela pourrait être un coup dur pour Lucid. // Source : Lucid

Un cadeau empoisonné pour toute la filière

Derrière cette croisade idéologique, c’est toute la filière automobile qui trinque. Comme le souligne InsideEVs, ces attaques pourraient totalement désorganiser les investissements massifs réalisés ces dernières années dans les usines de batteries, avec à la clé des retards, des pertes de rentabilité, voire des annulations de projets. Ce serait un énorme gâchis financier, mais aussi un coup dur pour les promesses d’emploi.

Faute de visibilité, les groupes américains risquent de ralentir leurs efforts sur l’électrique. D’ailleurs, plusieurs groupes, dont GM et Stellantis, ont déjà revu leur stratégie en réintégrant plus d’hybrides et en gelant certains investissements liés aux VE. L’Amérique a choisi de s’accrocher à ses pick-up à essence et à ses forages pétroliers, peu importe les conséquences écologiques et économiques que cela aura.

Inauguration de l’usine Lithium de Tesla au Texas. // Source : Live Tesla

Une stratégie de court terme à haut risque

Pendant que les Américains s’accrochent à leur passé, la Chine prend encore plus d’avance. Les ventes de véhicules électriques y explosent, BYD devient une référence mondiale, et les marques locales multiplient les innovations et les plateformes dédiées.

En tentant d’affaiblir la transition électrique pour des raisons purement politiques, les États-Unis risquent de se faire distancer alors qu’ils étaient pourtant partis en bonne position. L’avenir dira si ce pari idéologique ne coûtera pas bien plus cher que les crédits d’impôt qu’ils s’apprêtent à enterrer. Le plus ironique de l’histoire ? Ce sont souvent les États républicains eux-mêmes qui bénéficiaient le plus des usines subventionnées par l’IRA.

Déjà malmenés par les surtaxes douanières qui changent à un rythme effréné, les constructeurs automobiles, qui ont besoin de vision à long terme, se retrouvent à brûler du cash pour s’adapter à une politique économique digne d’un rodéo. Qui sera suffisamment accroché pour résister ?

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama