Une étude publiée à la fin du mois de mai 2025 a mis en avant un lien entre la variabilité génétique et l’importance du ronronnement. Il se trouve que tout dépend de la glutamine… On vous explique.

Ah, les chats. Vénérés depuis l’époque de l’Égypte antique, tous les propriétaires de félins vous affirmeront qu’ils le sont encore aujourd’hui. Grands seigneurs régnants sur votre logement, ils daignent tout de même, parfois, vous offrir une récompense en venant ronronner dans vos bras.

Une équipe de chercheurs du Centre de recherche sur la faune sauvage de l’Université de Kyoto a étudié le lien entre le ronronnement et la variabilité d’un gène spécifique. Publiée dans la revue Plos One à la fin du mois de mai 2025, l’étude s’intéresse spécifiquement au gène codant pour le récepteur aux androgènes.

Les androgènes et le ronronnement

Les androgènes, ce sont des hormones qui provoquent l’apparition des caractéristiques sexuelles mâles, comme la testostérone.

Quant au ronronnement, les chercheurs expliquent dans le communiqué de presse : « Bien que la fonction exacte du ronronnement reste floue, des études antérieures ont montré qu’il est bénéfique pour la communication et la survie des félins. »

Mais comment est-ce que le récepteur d’une hormone et le fait de ronronner sont liés ? L’étude de l’ADN de 280 chats de races a confirmé qu’en fonction du nombre de répétitions d’un certain acide aminé (la glutamine), les chats ronronnent de manière plus ou moins importante.

Les gènes ont été classés en 2 catégories en fonction du nombre de répétitions de la glutamine :

Type court : 18 ou moins de répétitions

Type long : 19 ou plus de répétitions

Les résultats montrent que : « Les chats porteurs du gène du récepteur aux androgènes de type court ont affiché des scores de ronronnement évalués par leur propriétaire plus élevés que ceux porteurs du gène de type long. De plus, les mâles porteurs du gène de type court ont affiché une vocalisation plus importante envers les humains, ce qui indique le lien entre ce gène et la communication vocale ». Traduction : les chats avec des gènes de type long miaulent moins que ceux ayant des gènes de types court.

L’étude précise aussi qu’« en revanche, les chattes porteuses du gène de type court ont affiché une agressivité plus élevée envers les inconnus ».

Des différences entre les races pures et les races croisées

Le communiqué de presse explique que « des études antérieures montraient que les chats de races pures sont plus susceptibles d’être porteur du gène de type long que les chats croisés ». Sachant que les races pures ont plus tendance à être élevées très tôt dans leur vie par des humains, il y aurait donc un lien entre la domestication des félins, la sélection et la diminution de la communication vocale.

Pour appuyer cette hypothèse, les chercheurs ont aussi évalué les gènes de 11 autres espèces de félins. Ils ont découvert que « le chat-léopard et le chat pêcheur, tous deux étroitement apparentés aux chats domestiques, ne possédaient que le type court, tandis que les chats domestiques possédaient des types plus longs, absents chez les autres espèces ».

