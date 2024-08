Lecture Zen Résumer l'article

CATL, le fabricant de batteries, a inauguré un immense showroom en CHine, avec près de 100 modèles de voitures électriques (et hybrides rechargeables).

Un showroom dédié à la batterie. Voilà le sens de cet espace officialisé le 10 aout par CATL en Chine, qui a des allures de mini salon de l’automobile ouvert toute l’année. Il y est exposé pas moins d’une centaine de voitures électriques et hybrides rechargeables d’une quarantaine de marques différentes. Bien sûr, le point commun de tous ces modèles est l’emploi de batteries CATL.

Contemporary Amperex Technology Co., Limited est le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques de ces sept dernières années. À lui seul, il représente plus d’un tiers du marché mondial de la batterie, selon les données du premier semestre 2024. Sur la même période en Chine, cette part de marché a même flirté avec les 50 %. Les batteries de CATL seraient utilisées dans plus de 14 millions de véhicules à énergie nouvelle (NEV). C’est donc avec cette position de leader que CATL se permet cette initiative pour accompagner la transition vers la mobilité électrique.

Plus de 13 800 m² dédiés à la mobilité électrique. // Source : CATL

Promouvoir la voiture électrique et comparer les modèles

Le rôle du CATL New Energy Plaza n’est pas de remplacer les concessions automobiles ou de court-circuiter la vente directe mise en place par les marques. Le centre ne vendra pas de véhicules aux visiteurs. Il est là pour promouvoir les véhicules électriques et permettre aux consommateurs de comparer les modèles populaires en un seul lieu.

À la différence d’un salon, les 13 800 m² de surface accueillent les modèles en mélangeant les marques les unes aux autres. De Nio à Xiaomi, en passant par MG, Li Auto, BMW, Avatr, Volkswagen ou Tesla, de nombreux modèles de tous horizons sont exposés. Y compris, donc, les marques étrangères.

« Aider les consommateurs à choisir les bonnes voitures et à promouvoir un mode de vie à faible émission de carbone » Luo Jian, directeur général marketing de CATL

CATL utilisera cet espace comme un lieu d’information, de formation, et de promotion. L’histoire et le développement des véhicules électrique y seront présentés, comme les innovations en termes de technologie de batteries. Le fabricant a réuni une équipe d’experts prêts à répondre aux questions des consommateurs sur les véhicules électriques et les batteries pour les guider dans leurs réflexions. La marque y tiendra des ateliers scientifiques à l’intention des visiteurs de tous âges.

Centre CATL de Chengdu // Source : CATL

Cette démarche, assez inédite, pourrait donner du grain à mourdre dansl e reste du monde, dans la perspective d’encourager le public à envisager une bascule sur l’automobile électrique.

Des centres de services pour les batteries dans toute la Chine

Lors de cette cérémonie d’ouverture, CATL en a profité pour lancer sa propre marque de service après-vente dédié à la batterie, nommé NING SERVICE.

Le fabricant a déjà annoncé un réseau de 112 points de services qui vont proposer aux clients l’entretien des batteries, les contrôles de l’état de santé (SOH) et les réparations.

Centre CATL de Chengdu // Source : CATL

Un développement qui pourrait, là encore, faire son effet auprès d’une clientèle encore hésitante à sauter le pas. En effet, la durée de vie des batteries et la réparation de ce composant clé posent encore des problèmes, surtout hors de Chine. Des efforts en matière de SAV pourraient ainsi favoriser un peu plus le le développement de la voiture électrique.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+