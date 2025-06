Lecture Zen Résumer l'article

Après plusieurs semaines d’inquiétude sur l’approvisionnement mondial en terres rares pour les aimants des moteurs électriques, la situation semble se détendre. La Chine a relâché la pression, mais sans lever toutes les incertitudes.

La menace d’une rupture d’approvisionnement en terres rares et métaux rares, utilisés notamment pour les aimants permanents des moteurs électriques, a fait trembler l’industrie automobile ces dernières semaines. Plusieurs grands constructeurs européens et équipementiers s’inquiétaient de voir les exportations chinoises bloquées ou fortement ralenties alors qu’il n’y a pas d’alternative. Les livraisons étaient quasiment gelées en représailles de la guerre commerciale avec les États-Unis.

La situation aurait pu devenir critique en juin pour la production des moteurs électriques, menaçant d’interrompre la production de certains véhicules. Mais le pire semble avoir été évité de justesse : les flux reprennent selon les informations de Reuters, publiées le 30 juin. Plusieurs industriels et analystes ont confirmé que des cargaisons de terres rares traitées, et notamment des aimants à base de néodyme, ont de nouveau quitté la Chine à destination de clients étrangers.

Une reprise sous surveillance

Ce redémarrage ne signifie pas pour autant un retour total à la normale. Les entreprises doivent toujours obtenir une licence d’exportation conforme à la nouvelle réglementation chinoise. Elle impose des procédures plus strictes, en particulier sur les produits considérés comme sensibles.

Praséodyme, Cérium, Lanthane, néodyme, samarium et gadolinium. // Source : Peggy Greb

Après avoir baissé de 75 %, Les livraisons de ces matériaux repartent. Elles sont passées de seulement 25 % à près de 60 %, ce qui rassure l’industrie automobile — même si les constructeurs américains subissent encore de plein fouet les effets de cette régulation. Ford a dû suspendre sa production au cours des trois dernières semaines à cause d’une pénurie d’aimants.

L’administration chinoise reste très sélective sur les volumes autorisés et sur les entreprises habilitées à exporter. Elle veut s’assurer que les terres rares ne soient pas utilisées dans des applications militaires ou stratégiques par des pays concurrents, notamment les États-Unis et l’Inde. La Chine tient toujours les clés de l’approvisionnement mondial et veut le faire savoir par la manière forte. Dans le même temps, elle ne veut pas tuer la poule aux œufs d’or.

Volkswagen et Stellantis devraient échapper aux arrêts de production

Volkswagen a tenu à rassurer : son approvisionnement en aimants était stable et ne menaçait pas la production. Ce qui aurait été un coup dur pour le groupe qui est actuellement en tête des ventes européennes de véhicules électriques.

Production de la Fiat 500e à l’usine de Mirafiori // Source : Fiat

Stellantis assure de son côté avoir obtenu de quoi répondre aux préoccupations immédiates en matière de production. Ce qui confirme toutefois que l’entreprise fonctionne à flux tendu sur ce point.

Il y a 15 jours, la situation s’avérait beaucoup plus tendue pour de nombreux constructeurs. Il y aura quand même probablement des lignes de production qui pourraient être affectées par les retards de livraison des aimants permanents. Pour autant, l’industrie redoutait une crise beaucoup plus intense et perturbatrice.

En attendant, les industriels restent sous pression. Si le gouvernement chinois décide un jour de refermer le robinet, le risque de paralysie serait bien réel. La situation actuelle est un soulagement temporaire, mais elle ne doit pas faire oublier la fragilité d’une filière encore trop dépendante d’un seul acteur.

