Tous les pays européens n’avancent pas au même rythme quand il s’agit d’adopter la voiture électrique. Qui sont les bons élèves ? Et surtout, qui sont les cancres ?

Face à l’adoption de la voiture électrique, on pourrait parler d’une Europe à deux vitesses. Enfin, c’est même plutôt une Europe à trois vitesss, qui se dessine. Il y a d’un côté les pays « locomotives », qui ont une longueur d’avance sur leurs voisins. Il y a aussi ceux qui ont accéléré le rythme. Enfin, il y a ceux qui sont vraiment à la traîne, sans avoir de stratégie pour faire changer les choses.

Il y a de véritables disparités entre les différents marchés européens, c’est notamment visible au travers des statistiques publiées par l’ACEA fin octobre. Il faut dire que les volumes sont loin d’avoir la même échelle. Si l’Allemagne a immatriculé 387 289 voitures électriques sur les 9 premiers mois de l’année, les iles comme Chypre ou Malte ont des volumes anecdotiques avec respectivement 557 et 927 voitures électriques en 2023.

Sans grande surprise, les bons élèves sont les pays nordiques

La Norvège reste la championne incontestée de la voiture électrique. Sur les immatriculations des trois premiers trimestres, le pays continue à renouveler son parc automobile avec plus 83,4 % des parts de marché pour les voitures électriques à batterie (BEV), soit 79 672 véhicules. La part des voitures thermiques n’est plus que de 1,2 % pour l’essence et 2,6 % pour le diesel. Le reste se répartit entre les hybrides rechargeables (7 %) et les autres hybrides (6 %). Pour l’ironie de la chose, le nombre des électriques est pourtant en légère baisse, mais de seulement 0,3 % par rapport à 2022, soit un peu plus de 200 voitures d’écart.

Il y a ensuite un grand vide avant de voir la seconde vague de pays qui ont commencé à adopter plus massivement la voiture électrique, par rapport aux autres motorisations :

Pays Part de marché de l’électrique Progression 2023 vs 2022 Norvège 83,4 % – 0,3 % Islande 42,1 % + 60 % Suède 38,7 % + 40 % Finlande 33,3 % + 131 % Danemark 32,9 % + 109 % Pays-Bas 29,6 % + 85 %

Pour l’Islande, la Suède et la Finlande, les voitures électriques arrivent désormais avant les autres motorisations. Pour le Danemark et les Pays-Bas, les véhicules roulant à l’essence gardent toujours une petite avance sur les chiffres de l’année, mais celle-ci tend à se réduire, puisque sur le seul mois de septembre, les voitures électriques ont pris la tête des immatriculations.

Kia EV6 GT en Suède // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La France est dans la moyenne

La France et l’Allemagne sont les deux pays qui font les plus gros volumes d’immatriculation. Sur les 2 138 000 voitures déjà immatriculées pour 2023 en Allemagne, la part de marché des voitures électriques est de 18,1 %, en progression de 42 % par rapport à 2022.

De son côté, la France n’a pas à rougir non plus de son électrification. Sur 1 288 000 voitures déjà immatriculées en 2023, 15,9 % sont des voitures électriques, un chiffre en hausse de 45 % par rapport à 2022.

En prenant l’Europe élargie (incluant donc la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Royaume-Uni), la part de marché moyenne des voitures électrique est à 15,1 %. Plusieurs autres pays sont dans cette même évolution de la répartition des voitures électriques face aux autres motorisations :

Pays Part de marché de l’électrique Luxembourg 21,4 % Suisse 19,8 % Autriche 19,1 % Belgique 18,3 % Ireland 18,3 % Allemagne 18,1 % Portugal 16,7 % UK 16,4 % Malte 16,0 % France 15,9 %

Et les mauvais élèves ?

Il n’est pas vraiment étonnant de retrouver certains pays de l’Est parmi les plus en retard sur l’électrification : Croatie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie… Les voitures électriques sont chères, l’infrastructure de recharge y est encore peu développée… Tout n’est pas encore mis en place pour aider à la transition. En revanche, il y a deux pays qui mériteraient un bonnet d’âne en matière de passage à la voiture électrique : l’Italie et l’Espagne.

Fiat 500 électrique au Lingotto à Turin // Source : Fiat

L’Italie est le troisième plus gros acheteur de voitures en Europe. Plus 1 176 000 voitures ont été immatriculées en 2023. Sur ce volume, seuls 3,9 % des véhicules neufs sont des voitures électriques. La progression par rapport à 2022 n’est que de 27,6 %, c’est l’une des trois plus faibles avec la Hongrie et Malte.

L’Espagne ne fait pas beaucoup mieux avec une part de marché de l’électrique 4,9 % pour plus de 711 000 voitures immatriculées dans le pays. À la différence de l’Italie, la progression est de 64 % par rapport à 2022, cela laisse imaginer qu’il y a du progrès, mais les motorisations électriques restent quand même la 5ᵉ roue du carrosse.

Pays Part de marché de l’électrique République tchèque 2,3 % Slovaquie 2,4 % Croatie 2,7 % Pologne 3,5 % Italie 3,9 % Grèce 4,7 % Chypre 4,8 % Espagne 4,9 % Bulgarie 5,0 % Hongrie 5,1 %

La répartition dans le choix des motorisations est encore très disparate. À l’exception de la Bulgarie, où l’essence règne en maître, dans les autres pays, on peut remarquer une poussée de l’électrification à travers une adoption des motorisations hybrides. C’est un premier pas dans la bonne direction. Dans la majorité des pays européens, les hybrides rechargeables (PHEV) sont, dans l’ensemble, boudés.

Pour la voiture électrique, il y a en tout cas de vraies progressions dans certains pays : +165 % en Belgique, +148 % en Grèce, +131 % en Finlande, +116 % à Chypre… Une tendance qu’il faudra continuer d’observer sur le prochain trimestre.

