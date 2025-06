Lecture Zen Résumer l'article

La couleur a énormément disparu du paysage automobile. Heureusement, quelques constructeurs en remettent certaines au goût du jour. Cela pourrait même être bénéfique pour préserver la valeur de votre voiture électrique.

Voilà un constat plutôt dommage : la couleur est en voie de disparition. Il suffit de regarder nos routes pour voir que les voitures sont en grande majorité grises, noires, blanches et, par chance, quelques fois bleues (foncées). Heureusement, quelques constructeurs ont envie de remettre un peu de gaîté dans ce monde automobile devenu un peu triste.

D’ailleurs, selon une étude publiée le 28 mai 2025 par le spécialiste de la recherche automobile aux États-Unis, iSeeCars, la couleur pourrait bien être un facteur à ne pas sous-estimer pour que votre voiture perde le moins possible de sa valeur dans le temps. Selon l’étude, les voitures électriques perdent en moyenne presque 50 % de leur valeur au bout de 3 ans — il est peut-être temps de remettre un peu de palettes dans vos yeux.

Le jaune et l’orange sont les couleurs à choisir pour préserver la valeur de votre voiture

Il est utile de souligner que l’étude n’inclut pas le type de motorisation, or, on sait que le thermique perd moins de valeur que l’électrique. Ainsi, les voitures qui s’en sortiraient le mieux sont celles peintes en jaune, avec 24 % de perte de valeur contre 31 % en moyenne. Suivent à la deuxième place les voitures orange (- 24,4 %), tandis que les voitures vertes clôturent le podium (- 26,3%).

Hyundai propose entre autres une couleur orange sur son Inster. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Par contre, si vous avez une voiture dorée, blanche, noire, bleue ou grise, la perte de valeur va au-delà des 30 %. À noter que la couleur or ne court pas les rues et n’est sûrement pas représentative, ce qui n’est en revanche pas le cas des autres teintes.

Couleur Perte de valeur après 3 ans Jaune – 24% Orange – 24,4 % Vert – 26,3 % Beige – 29,5 % Rouge – 29,8 % Argent – 29,8 % Marron – 30,4 % Gris – 30,5 % Bleu – 30,9 % Noir – 31,9 % Blanc – 32,1 % Or – 34,4 %

Le cas de la Renault 5 électrique et son jaune Pop

Si la couleur a disparu, c’est parce que les conducteurs et conductrices n’y ont plus goût : peur de s’en lasser, de passer moins inaperçu ou… le flop redouté en cas de revente. Les acheteurs pourraient spontanément penser qu’opter pour une voiture grise permet de la revendre facilement plus tard, car tout le monde aime le gris. Pourtant, ils risquent de se retrouver à brader une voiture qui ne se vend pas, justement parce que tout le monde a une voiture grise. Le nombre d’offres joue évidemment dans une revente, outre les équipements et le kilométrage.

La Renault 5 électrique remet les couleurs à la mode. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

On peut alors s’interroger sur l’importance de la couleur dans le cas de la Renault 5 E-Tech. Sa couleur de lancement Jaune Pop est assez populaire, d’ailleurs il est plutôt rare d’en voir des blanches ou des noires. S’il y a donc plus de R5 jaunes sur le marché de l’occasion, les futurs vendeurs vont-ils devoir baisser leur prix de vente pour se distinguer ? Ou alors ce jaune qui lui va si bien pourrait, comme le démontre l’étude, lui permettre de conserver un peu plus de valeur ? Il faut encore attendre quelques années pour en avoir le cœur net.

