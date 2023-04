Le prix de la Tesla Model 3 baisse, l’amenant à un tarif historiquement bas. De quoi assommer la concurrence, à l’heure actuelle.

C’est un des « Model » phares lancés par Tesla. La Model 3 du constructeur américain, disponible sur le marché de l’automobile depuis maintenant 4 ans en Europe, continue de faire partie des voitures électriques les plus populaires.

Au fil des années, la Model 3 a vu la concurrence s’installer dans le marché de la voiture électrique. Une concurrence rude et féroce qui a notamment incité Tesla à baisser ses prix. Et ce jeudi 13 avril, la marque basée au Texas l’a annoncé de nouveau : le prix de la Tesla Model 3 va baisser !

Un prix complètement à la baisse

Ce sont décidément les montagnes russes chez Tesla. Après avoir appliqué des hausses de prix durant plusieurs mois consécutifs en 2022, la marque d’Elon Musk a complètement changé de stratégie en réduisant ses prix depuis le début de l’année 2023 : disponible à un prix de 44 990 € dans sa version de base en France et dans le reste de l’Europe, la Tesla Model 3 passe désormais à un prix de 41 990 €… sans oublier le bonus écologique de 5 000 €.

Et voilà comment obtenir une Tesla pour moins de 40 000 € ! Un prix historiquement bas pour un véhicule de la marque américaine et qui porte un coup de massue à la concurrence, notamment Volkswagen et Renault avec leurs voitures respectives, la ID.3 et la Mégane E-Tech, désormais plus chères que la Tesla Model 3.

🇪🇺 Tesla Price Drops 🇪🇺



🇪🇸 Model 3 € 40K

🇵🇹 Model 3 € 40K

🇮🇹 Model 3 € 41,5K



🇩🇪 Model 3 € 42K (44)

🇫🇷 Model 3 € 42K (45)

🇳🇱 Model 3 € 42K (45)

🇸🇮 Model 3 € 42K



🇨🇭 Model 3 € 42,7K

🇦🇹 Model 3 € 43K

🇸🇪 Model 3 € 43,9K

🇨🇿 Model 3 € 44,2K

🇧🇪 Model 3 € 46K#tesla https://t.co/2JCAxd9xMT — Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) April 14, 2023 Comparatif des prix de vente de voitures Tesla en Europe

Une voiture débordant de technologies

Cette baisse des prix est voulue par Tesla afin de « soutenir l’électrification massive de la mobilité ». Un moyen de faciliter la transition vers les véhicules électriques, avec une voiture abordable, mais dotée de nombreuses fonctionnalités : un écran tactile de 15 pouces, une autonomie variant entre 491 et 602 km, en cycle WLTP, en fonction de la version choisie, une batterie puissante ou bien encore la fonction « Autopilot » standard, permettant à la voiture de tenir sa trajectoire, par exemple. Sans oublier tout le confort mis en avant par la marque dans l’habitacle du véhicule.

L’intérieur de la Tesla Model 3 // Source : Tesla

L’environnement Tesla est également mis en avant par la marque, qui rappelle que cette baisse des prix ne signifie pas une baisse de la qualité. « Nous réalisons cela sans compromettre ce qui rend les véhicules Tesla si spéciaux : un niveau d’équipements élevé de série, des caractéristiques leaders sur le marché ainsi qu’un accès sans limite à l’écosystème Tesla — application mobile, réseau Superchargeur, mises à jour logicielles à distance, Service Mobile et plus encore », explique-t-elle dans sa communication, ajoutant que grâce à une amélioration des capacités de production, la marque est désormais capable « de produire le meilleur produit au meilleur coût de l’industrie ».

Une baisse des prix avant un restylage ?

Désormais accessible à un tarif abordable pour une voiture électrique neuve, dotée de nombreuses technologies et à un coût bien moins important que ses principales concurrentes, la Tesla Model 3 pourrait séduire de nombreux automobilistes enclins à basculer sur un véhicule propre écologiquement. Mais s’agit-il du meilleur moment pour se procurer le véhicule, alors que des images d’une Model 3 restylée ont fait surface sur Internet, ce 13 avril ?

À l’heure des images facilement générées par l’intelligence artificielle, il faudrait plutôt rester sur ses gardes face à ce qui pourrait être le fameux « project Highland » et attendre une véritable confirmation par Tesla.





