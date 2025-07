Lecture Zen Résumer l'article

Une station de Superchargeur avec un restaurant type diner vient d’être inaugurée à Hollywood. On aimerait bien que ce genre d’infrastructure se généralise à l’avenir.

Les propriétaires de Tesla, ou non, connaissent bien la problématique avec le réseau de Superchargeurs. C’est d’ailleurs l’un des gros points noirs de l’infrastructure de la marque : l’absence de commodités. On ne parle pas que de toilettes, mais la plupart des Superchargeurs n’ont même pas simplement de toit pour s’abriter. Rester dans sa voiture, c’est bien sympa, sauf quand on y a déjà passé plusieurs heures…

Pour rendre plus fun et agréable l’expérience de recharge, Elon Musk avait dans l’idée depuis 2018 de mettre un restaurant façon fifties avec un écran géant à l’extérieur dans une station de Superchargeurs à Los Angeles. Et voilà que le 15 juillet 2025, manger un burger pendant que votre Tesla se recharge est possible comme le souligne Electrek.

Tesla's new diner and Supercharger is going to be PACKED when it opens. Literally the coolest charging spot in the world.



video via WC Drone Productions pic.twitter.com/PJA2czzqwv — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 16, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le plus beau des Superchargeurs ?

Alors oui, il est déjà possible de déguster un burger en faisant le plein de sa Tesla. Cependant, tous les Superchargeurs ne disposent pas de restaurants à proximité, et quand il y a en a, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui existent (coucou Julien qui a fini au Flunch). Surtout, ils ne ressemblent pas à celui que le constructeur américain vient d’ouvrir aux États-Unis ! Le style rétro-futuriste de ce diner est quand même très réussi avec ses néons, ses banquettes rondes et ses touches d’aluminium. On se croirait dans le jeu-vidéo Cyberpunk 2077.

Le restaurant Tesla et ses Superchargeurs // Source : WC Drone Productions

Comme promis, par le patron de Tesla, des écrans géants sont bien présents à l’extérieur. Ces derniers font près de 14 mètres de diagonale. Par ailleurs, selon Electrek, un fameux robot Optimus de la marque serait testé à l’intérieur du restaurant et pourrait donc réaliser des tâches. Un serveur en devenir ?

Les Superchargeurs V4 installés autour du restaurant de Tesla // Source : BradGoldberg via X

Pour ce qui est de la recharge, la station peut accueillir jusqu’à 80 véhicules sur des Superchargeurs V4. Rappelons que ces derniers peuvent distribuer une puissance maximale de 325 kW depuis le début de l’année 2025.

Un projet unique… qu’on aimerait voir partout

Il était assez évident que Tesla n’allait pas choisir un coin perdu du Texas pour y installer son nouveau diner/Superchargeur. Le coup de comm est beau et pour une fois qu’Elon Musk tient une promesse… S’agit-il du premier d’une longue liste ? Probablement pas, mais maintenant que l’idée a vu officiellement le jour, on aimerait bien que ce type d’installation se généralise.

L’intérieur futuriste du restaurant de Tesla // Source : BradGoldberg via X

Comme évoqué en préambule, le manque d’infrastructures annexes aux Superchargeurs peut se montrer assez inconfortable, sans parler du fait que de nombreuses stations de la marque sont en dehors des grands axes. Dommage pour les longs trajets. Toutefois, construire et surtout maintenir un restaurant coûte cher. D’autant que celui-ci servirait majoritairement aux utilisateurs du Superchargeur, dont le temps d’arrêt ne dépasse généralement pas la demi-heure. En s’installant pour manger, on abuserait vite du stationnement et la queue pour faire le plein s’allongerait.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama