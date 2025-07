Lecture Zen Résumer l'article

Pour accélérer sur l’électrique, Subaru ne fais pas dans la demi-mesure et dévoile en même temps trois nouveautés : l’E-Outback, l’Uncharted et le Solterra restylé. Tous sont cousins de modèles Toyota.

Quand on est une marque qui s’est forgée sa réputation sur des moteurs thermiques légendaires comme Subaru avec son quatre cylindres Boxer, le virage vers le 100 % électrique est souvent douloureux, surtout lorsqu’on s’adresse à une niche sur certains marchés.

Heureusement, Subaru peut compter sur sa synergie avec son compatriote Toyota pour l’aider à constituer une petite gamme de voitures électriques. Dans le cadre de ce partenariat, c’est l’intégralité des modèles qui sont copiés, avec comme grandes différences, un faciès revisité et des badges spécifiques. Ce vendredi 18 juillet, dans un communiqué, le constructeur japonais a ainsi levé le voile sur pas moins de trois modèles : l’E-Outback, l’Uncharted et la version restylé du Solterra. Voici ce qu’il faut retenir de chaque modèle.

Subaru E-Outback : le Toyota bZ4X Touring pour partir à l’aventure

Pour le nouveau Subaru E-Outback, c’est le Toyota bZ4X Touring qui a été repris. On retrouve bien les éléments de carrosserie en plastiques bruts du modèle d’origine, tandis que la face avant inaugure la nouvelle identité visuelle de la marque. Celle-ci est beaucoup plus carrée que celle de son jumeau technique, avec une signature lumineuse moins stylisée qui se caractérise par six petits feux diurnes au sein d’une optique. Les projecteurs principaux sont toujours délocalisés en dessous, à chaque extrémité.

Le nouveau Subaru E-Outback // Source : Subaru

La partie arrière est strictement identique si ce n’est l’appellation Subaru qui fait son apparition en toutes lettres et illuminée. Côtés dimensions, ce nouveau E-Outback mesure 4,83 m de long pour 1,86 m de large et 1,62 m de haut. L’empattement est de 2,85 cm, tandis que la garde au sol s’élève à 21 cm. Pratique pour franchir de petits obstacles. Hormis le volant quasiment carré, l’habitacle est également copié du modèle Toyota. La planche de bord accueille notamment un écran tactile de 14 pouces.

L’intérieur est commun aux trois nouvelles voitures électriques // Source : Subaru

Sans surprise non plus, le Subaru E-Outback adopte la même formule que le bZ4X avec un ensemble moteur/batterie de 375 ch et 74,7 kWh. De quoi assurer un 0 à 100 km/h en 4,4 s et offrir une autonomie de 450 km (en attente de l’homologation WLTP). La recharge de 10 à 80 % demande en environ 30 minutes à une puissance maximale de 150 kW. Fidèle à son ADN, le crossover japonais est livré d’office avec quatre roues motrices (deux moteurs).

Subaru Solterra : l’heure du restylage

Jusqu’à maintenant, le Solterra était le seul modèle 100 % électrique chez Subaru. Présent au catalogue depuis octobre 2023, ce jumeau du Toyota bZ4X standard passe par la case restylage et adopte grosso modo la même face avant que sa déclinaison « sac à dos » E-Outback. En revanche, ce modèle se veut un peu plus civilisé et préfère des passages de roues peints au lieu du plastique brut. Le refrain est le même au sujet de la partie arrière. Seul un petit crochet au niveau des feux (vers l’intérieur) ainsi que le lettrage de la marque change. À l’intérieur, la grosse évolution est pour l’écran tactile qui passe de 12,3 à 14 pouces de diagonale.

Le Subaru Solterra restylé // Source : Subaru

Le Subaru Solterra mesure 4,69 m de long, pour 1,86 m de large, et 1,65 m de haut. Côté moteur, le Japonais cumule 343 ch et fait toujours appel à une transmission intégrale d’office. Le 0 à 100 km/h demande 5,1 s. L’autonomie progresse passant de 465 à 520 km grâce à une batterie plus généreuse de 73,1 kWh (contre 71,4 kWh auparavant). À l’instar de l’E-Outback, le 10 à 80 % demande 30 minutes, à 150 kW en pic.

Subaru Uncharted : le nouveau qui veut taper dans le mille

Fort de son succès en hybride, Toyota a voulu transformer l’essai en offrant une déclinaison 100 % électrique à son SUV best-seller avec le C-HR+. Un incontournable dont Subaru n’allait évidemment pas se priver et a donné naissance à l’Uncharted (comme le célèbre jeu-vidéo d’exploration). Vous connaissez la chanson, intérieur/extérieur, tout est identique sauf l’avant ainsi que quelques détails ci et là. D’ailleurs, mis de face, l’Uncharted et le Solterra sont visuellement assez proches. En revanche, la grande différence est de taille puisque ce nouveau venu est 19 cm plus court que son grand frère avec 4,50 m de long. Un format qui risque davantage de faire mouche et qui vient le placer en face des Peugeot E-3008 et autres Renault Scénic E-Tech.

Le nouveau Subaru Uncharted // Source : Subaru

La base technique est commune au reste de la gamme. Trois versions sont au programme :

FWD (traction) : batterie 57,7 kWh, autonomie de 445 km

FWD grande autonomie (traction) : batterie 77 kWh, autonomie de 585 km

AWD (transmission intégrale) : batterie 77 kWh, 343 ch, autonomie de 470 km et 0 à 100 km/h en 5 s.

Subaru annonce une recharge de 10% à 80% en 30 minutes.

