Comme toutes les fuites relatives à Tesla, cette photo du possible restylage de la Model 3 fait beaucoup réagir. Vrai ou faux ?

Cette photo publiée sur Reddit ce 13 avril est censée être un leak du futur design de la Tesla Model 3, actuellement en développement sous le nom de « project Highland ». Une image qui a lancé un grand débat au sein de la rédaction pour déterminer si l’information paraît véridique ou si c’est de l’intox. À l’heure des images générées par IA et des fausses informations, toutes ces fuites sont à aborder avec prudence.

Depuis plusieurs mois, des Tesla Model 3 bâchées circulent sur les routes américaines. C’est la première fois qu’un de ces modèles apparaît en photo sans ses protections. Ce qui amène quand même à douter de l’authenticité de l’image. Le rafraîchissement de la Model 3 est prévu pour le second semestre 2023, mais pour le moment rien n’a été confirmé par Tesla.

Un style un peu plus affirmé

Le nouveau pare-choc avant et les nouveaux feux sont ce qui capte l’attention sur ce cliché. La Model 3 gagne un peu en agressivité et/ou sportivité. Les phares ne ressemblent pas du tout à ceux qui équipent actuellement les Model 3 et Model Y. Ils semblent un peu plus s’inspirer de ceux des modèles supérieurs : Model S et X.

L’absence de capteur ultrason (USS) est cohérente avec le retrait de ceux-ci sur les Model 3 (et Y) depuis le mois d’octobre. Cela semble donc en phase avec ce que pourrait être la future Model 3 du projet Highland.

L’actualisation de la Model 3 doit surtout révolutionner la structure de ce modèle. Comme pour le Model Y, la nouvelle génération de Model 3 doit simplifier les assemblages au niveau de la structure pour faire baisser les coûts de production. Une bonne partie des améliorations ne seront ainsi pas visibles.

Actuelle Tesla Model 3 // Source : Tesla

Cependant, les différentes fuites déjà connues parlent bien d’une évolution de la face avant, ainsi que du changement de positions des caméras pour améliorer le système Tesla Vision. Cette photo reste cohérente par rapport à ce projet qui doit être lancé en septembre.

Apparemment pas une image générée par IA, mais quid d’un simple tuning ?

Il paraît peu probable que la photo publiée sur Reddit soit une image générée par une IA. Les détails de réflexion des éléments autour du véhicule dans la carrosserie seraient sinon du grand art. On aperçoit même la silhouette de l’homme qui prend la photo dans un repli du pare-choc.

Là où le doute subsiste, c’est qu’il pourrait très bien s’agir d’une personnalisation « maison » d’un fan de la marque. On a tendance à l’oublier, mais le tuning existe toujours, même sur un véhicule aussi commun qu’une Tesla Model 3. Changer des feux, un pare-choc et des jantes est possible et à la portée de tous.

People on Weibo already found the bumper 🤣 source: watermark pic.twitter.com/JLv8vGt4Yd — 資本棄兒 (@Joe13644982) April 13, 2023

Si les prototypes de Model 3 Highland roulent bâchées sur les routes, comment cette voiture peut-elle maculée d’insectes, sans que personne ne l’ait repérée sur la route ? Impossible. Selon les règles américaines, un prototype ne peut pas rouler sur route ouverte sans camouflage.

Il serait possible que la voiture se trouve actuellement stockée dans un hangar proche d’un circuit automobile où elle pourrait alors circuler à haute vitesse sans camouflage pour arriver à ce résultat de carnage d’insectes…

Chez Numerama, on est assez peu convaincu d’une réelle fuite, car quelque chose ne colle pas dans le scénario. Enfin, s’il s’agit d’une vraie fuite, des têtes risquent de tomber chez Tesla… On le saura donc bien assez tôt.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.