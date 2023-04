Tesla joue avec les nerfs de ses concurrents en affichant une nouvelle baisse de ses prix. Tous les modèles : Model 3, Model Y, Model S et Model X, voient leur prix réduit de 2 000 à 10 000 €. Et si ce n’était pas encore fini ?

Après avoir baissé ses prix aux États-Unis le 7 avril, il était possible que Tesla allait en faire rapidement bénéficier l’Europe. Il est juste impossible de savoir quand exactement aurait lieu cette nouvelle réduction des prix. C’est chose faite ce matin ; Tesla vient d’actualiser ses configurateurs en ligne ce 14 avril 2023. Tous les modèles et toutes les versions affichent de 2 000 € à 10 000 € en moins.

La baisse des prix est un peu moins spectaculaire que celle de janvier, mais elle va mettre tous les concurrents de Tesla au tapis. Le constructeur américain peut certainement encore faire mieux, mais c’est déjà une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent passer à la voiture électrique.

La Model 3 Propulsion s’affiche désormais à 41 990 €, avant bonus écologique de 5 000c€. Ce qui permet dorénavant de l’obtenir dès 36 990 €, une fois le bonus déduit. Les ménages les plus modestes, avec la majoration du bonus de 2 000 € supplémentaires, peuvent même l’obtenir à 34 990 €, et encore moins avec la prime à la conversion.

Tesla revendique proposer la berline électrique la plus abordable en France. Le coup va être dur pour l’ensemble des concurrents, qui sont désormais complètement dans les choux côté tarification.

C’est la version la plus sportive qui obtient la baisse de prix la plus importante avec 6 000 € de moins.

Les baisses de prix sont un peu moins importantes sur Model Y que sur Model 3. De 2 000 à 4 000 € par rapport aux anciens prix publiés au mois de janvier.

Cela permet quand même au Model Y de s’afficher à 44 990 € avant bonus, et donc à moins de 40 000 € une fois le bonus déduit. Avec ce nouveau tarif, les clients pourront même s’offrir une option, comme la couleur extérieure, sans risquer de passer à côté du précieux bonus.

Comme souvent chez Tesla, lorsqu’une réduction des tarifs est appliquée, cela concerne toute la gamme. Les Model S et Model X, sans distinction pour leur version Plaid ou Grande Autonomie, sont tous logés à la même enseigne : 10 000 € de moins pour toutes les versions.

Voici les nouveaux tarifs appliqués au 14/04/2023 :

Pour comprendre le secteur de l’automobile électrique, il faut les bonnes clés. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié