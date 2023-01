Pendant presque cinq mois, la Tesla Model 3 Propulsion n’a plus été plus le modèle le plus abordable de Tesla. Les choses reviennent à la normale avec les nouveaux tarifs Tesla appliqués depuis le 13 janvier 2023.

Lors de son lancement, fin aout 2022, le Model Y Propulsion a détrôné la berline Model 3 de son rôle d’entrée de gamme de Tesla. Ce qui défiait alors toute logique économique, retrouve un ordre bien plus cohérent, ce 13 janvier 2023, avec les nouveaux tarifs Tesla.

Entre 10 et 16 % de réduction viennent d’être appliqués sur les tarifs de la Model 3. Alors que celle-ci démarrait à partir de 53 490 € depuis l’été 2022, elle est désormais accessible dès 39 990 €, avec déduction du bonus de 5 000 €, ou 44 990 € hors bonus.

La Model 3 Propulsion redevient éligible au bonus

La berline Model 3 Propulsion passe de 53 440 € à 44 990 €, soit 8 500 € en moins avant déduction éventuelle du bonus. Avec un tarif de base inférieur à 47 000 €, cette version peut de nouveau accéder aux aides à l’achat d’une voiture électrique. Le bonus 2023 est dorénavant de 5 000 € contre 6 000 € l’année dernière, sauf pour les ménages les plus modestes, disposant un revenu fiscal inférieur à 14 089 €, qui peuvent obtenir un bonus majoré de 7 000 €. La Model 3 peut donc être accessible, à un public plus restreint, dès 37 990 € sous conditions de ressources.

Pour profiter d’une Model 3 à partir de 39 990 € (bonus de 5 000 € déduit), il faudra par contre se limiter à moins de 2 000 € d’options. Cela correspond globalement à ne pouvoir choisir qu’une seule option parmi les différentes possibilités :

Soit une couleur optionnelle : gris, bleu ou rouge ;

Soit l’intérieur blanc, au lieu de l’intérieur noir ;

Soit les jantes Sport 19 pouces, au lieu des jantes Aero 18 pouces ;

Soit le crochet d’attelage.

L’option Autopilote amélioré est par contre exclue d’office si vous souhaitez bénéficier du bonus.

Configurateur Tesla Model 3 en janvier 2023 // Source : Tesla

De -10 à -16 % de remise sur les différentes versions de la Model 3

Les réductions de prix des différentes versions de Model 3 vont de 6 500 € à 9 500 €. Non seulement la Model 3 Propulsion voit son tarif baisser, mais les Model 3 Grande Autonomie et Performance bénéficient aussi de cette chute des prix :

Model 3 Ancien prix Nouveau prix Réduction de … Pourcentage de baisse Propulsion 53 490 € 44 990 € – 8 500 € 16 % Grande Autonomie 62 490 € 52 990 € – 9 500 € 15,5 % Performance 66490 € 59 990 € – 6 500 € 10 %

Avec ces nouveaux tarifs, le Model Y propulsion reprend une place beaucoup plus logique dans la construction d’une gamme. Avec un tarif débutant à partir de 46 990 €, il se positionne 2 000 € plus cher que la Model 3, et corrige l’anomalie correspondant à son prix de lancement.

Le match Model 3 Propulsion vs Model Y propulsion peut donc reprendre pour définir lequel choisir. La Tesla Model 3 avait perdu l’avantage du prix, en récupérant cette place, cela resserre le débat entre les deux modèles.

Des changements de prix toujours aussi déroutants

Si la Model 3 a vu ses prix augmenter l’année dernière, c’est notamment parce que le carnet de commande était plein et l’avenir incertain. Il faut dire que la Gigafactory de Shanghai, d’où sortent les Model 3 du marché européen, a vu ses capacités de production perturbées par la politique zéro Covid de la Chine. Associé à des pénuries de composants et à une hausse des coûts de certaines matières premières, Tesla avait joué la sécurité en augmentant significativement ses prix.

C’est une méthode assez controversée, mise en place depuis quelques années par Elon Musk, qui a tendance à jouer avec les nerfs des acheteurs, mais aussi des investisseurs avec sa politique commerciale imprévisible. Ces changements soudains de la courbe des prix créés rapidement des tensions, mais pour Tesla, cela permet d’atteindre son objectif, celui de baisser la demande, le temps de traiter le flux sur les chaînes de production.

Alors que la Model 3 atteignait de délais d’un an, avant les hausses de prix de 2022, pour son modèle d’entrée de gamme, les délais sont désormais particulièrement courts.

Avec une telle offre, les délais pourraient rapidement s’allonger

Selon le configurateur de Tesla, les Model 3 commandées ce jour seront livrées au plus tard avant fin mars 2023. Moins de deux mois de délai, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les acheteurs souvent pressés de recevoir leur nouvelle voiture électrique.

Toutefois, en baissant d’autant le prix, il ne serait pas surprenant que les délais s’allongent rapidement, consécutif à une augmentation de la demande. Peut-être même jusqu’à arriver à la situation qui a mené aux dernières hausses des prix. On peut s’attendre à ce que les montagnes russes des prix continuent à agiter les débats.

Des prix de l’occasion qui devraient encore chuter

L’arrivée du Model Y propulsion à 49 990 € avait poussé sur le marché de l’occasion plusieurs centaines de Model 3. Ce qui a immédiatement fait chuter la cote de ce modèle sur le marché de l’occasion.

Exemples d’annonces Model 3 // Source : Capture du site Leboncoin

Cette nouvelle baisse des prix sur les véhicules neufs ne va pas plaire à ceux qui tentent toujours de vendre leur Model 3 d’occasion, car les prix de l’occasion vont forcément subir cette nouvelle concurrence des Model 3 neuves à 39 990 €.