Avec son modèle YU7, Xiaomi vient d’établir de nouveaux records de volume de réservations pour une voiture électrique. Mais derrière cet engouement massif, que faut-il vraiment en penser ?

L’annonce des tarifs a fini de convaincre des milliers de Chinois de passer commande pour le nouveau Xiaomi YU7, et ce, dès l’ouverture des ventes. La soirée du 26 juin a donc été particulièrement agitée chez Xiaomi après la conférence de son PDG, Lei Jun.

Les chiffres sont tout simplement surréalistes pour le marché automobile, même pour la Chine. Xiaomi indique sur Weibo avoir reçu 200 000 réservations en moins de 3 minutes, et 289 000 après une heure. Mais derrière les effets d’annonce, ces volumes exceptionnels interrogent forcément : est-ce réaliste ?

Trop beau pour être vrai ?

Il était prévisible que la marque suscite un très fort intérêt pour son modèle YU7 après l’annonce de son tarif débutant à partir de 30 000 € environ. Nous le prédisions déjà dans notre article publié juste après la conférence de lancement du Xiaomi YU7 (et d’autres produits de la marque). Le modèle a tout pour lui : son design, ses performances, ses équipements et son positionnement tarifaire.

Configurateur Xiaomi YU7 // Source : capture site Xiaomi

Néanmoins, les volumes de réservations sont tellement énormes sur une durée réduite, qu’il est légitime de douter que toutes ces commandes débouchent sur des livraisons à de véritables clients. Pourtant, 120 000 des 200 000 réservations sont déjà liées à un acompte non remboursable, ce qui équivaut à des commandes fermes pour la marque. [Mise à jour à 10h25] La marque indique sur Weibo avoir désormais 240 000 commandes fermes (avec acompte) après 18 heures.



Il reste probable que Xiaomi soit victime d’une part de spéculation et qu’une partie de ces commandes ait été réalisée par des bots, afin de bloquer un créneau pour une livraison rapide pour de la revente avec plus-value. Néanmoins, même avec des commandes réalisées pour de mauvaises raisons ou par de faux comptes, les chiffres restent exceptionnels et font rêver bien des constructeurs étrangers.

Xiaomi, le roi des records

Le marché chinois des voitures électriques ne ressemble à aucun autre marché automobile. Il y a une vraie appétence d’une clientèle assez jeune à acheter le dernier modèle à la mode, quitte à se séparer d’une voiture achetée récemment pour le même prétexte. Certains clients de ce YU7 sont peut-être des clients d’un Model Y 2025 reçu en mars : rien d’impossible en Chine, mais quasi inimaginable en France.

Toutes les teintes du nouveau Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

En tout cas, Xiaomi fait fort : que ce soit sur la qualité de ses voitures autant que sur l’enthousiasme que les nouveaux modèles suscitent. La marque accumule les records, cela avait commencé dès la berline SU7 :

50 000 précommandes en 27 minutes,

88 000 réservations en 24 heures.

Son modèle ultra-sportif SU7 Ultra de plus de 1 500 ch n’est pas en reste, même si la clientèle visée était bien plus restreinte :

6 900 réservations en 10 minutes,

10 000 commandes en 2 heures (la production annuelle du modèle est de 10 000 unités),

15 000 commandes en 24 heures,

Le modèle est « sold out » pour 2 ans.

Xiaomi n’est malgré tout pas le seul constructeur à avoir pu fêter des démarrages immenses. Pour le renouvellement de son Model Y en début d’année, Tesla aurait reçu 200 000 commandes en deux mois. C’est plus long que Xiaomi, mais c’est un score remarquable s’il se concrétise par autant de livraisons.

Xpeng, aussi, a réussi ses derniers lancements :

10 000 commandes en 12 minutes pour la P7+,

30 000 commandes en 48 heures pour la Mona M03.

BYD avait aussi enregistré un certain enthousiasme avec le lancement de sa BYD Seagull en 2023, le modèle avait reçu 10 000 commandes en 24 heures après sa présentation sur le salon de Shanghai de cette année-là.

Le dilemme de la production

Xiaomi peut jubiler d’enregistrer un tel volume de commandes de son nouveau modèle. Cependant, certains responsables ont probablement passé une nuit blanche à revoir les plans de production. Le problème de Xiaomi n’est pas de vendre, mais de produire. Les délais de livraison restent très longs, et les clients chinois ne sont pas particulièrement patients. Par conséquent, des bons de commande sont régulièrement annulés pour partir à la concurrence.

production de la Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

L’entreprise a anticipé avec des modèles YU7 déjà assemblés et disponibles pour une livraison dans les prochains jours, mais, pour le reste, cela s’annonce compliqué du côté de la production. L’usine tournait déjà à 200 % de sa capacité en fin d’année pour assurer les commandes de la berline SU7. Depuis, la SU7 Ultra a été lancée, mais ce n’est rien comparé au raz de marée provoqué par les commandes du YU7. Les commandes de la berline devraient se tasser, et les clients déjà engagés peuvent basculer sur le YU7 s’ils le souhaitent.

Depuis 2023, un peu avant le lancement de la SU7, Xiaomi avait une capacité de production théorique de 150 000 unités pour la première phase de son usine. Elle en a augmenté la capacité progressivement depuis juin 2024, mais la limite est déjà atteinte.

La deuxième phase de l’usine est en cours de finition, ce qui devrait apporter 150 000 unités en plus. Mais l’entreprise est déjà sur un nouvel agrandissement : elle pourrait atteindre 480 000 exemplaires par an, ce qui sera plus que nécessaire si Xiaomi veut développer d’autres modèles et commencer à s’exporter en 2027.

Les 289 000 commandes en une heure semblent être une bénédiction pour une marque de voiture électrique, mais c’est surtout un immense casse-tête pour réussir à satisfaire le client dans des délais raisonnables.

