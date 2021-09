Il n'est désormais plus possible de parrainer une personne qui achète une Tesla. Le constructeur a, une nouvelle fois, mis fin à son programme récompensant ce type d'initiatives.

Tesla change décidément beaucoup d’avis sur son programme de parrainage. L’entreprise d’Elon Musk avait déjà annoncé, il y a deux ans et demi, un premier arrêt de celui-ci. À l’époque, il proposait des bonus plus ou moins saugrenus, allant de kilomètres de recharge gratuite à des réductions sur le Roadster. Il avait finalement été remplacé par une formule moins intéressante, mais toujours bienvenue. Dans un communiqué, Tesla annonce un nouvel arrêt de son initiative.

« À compter du 18 septembre 2021, et jusqu’à nouvel ordre, nous n’offrirons plus de récompenses de parrainage dans votre région », peut-on lire. La France est concernée par cet énième changement de la politique commerciale du constructeur. Ce qu’il est bon de retenir est qu’un retour du programme de parrainage n’est pas à exclure dans les semaines qui viennent. Mais dans l’intervalle, conseiller l’acquisition d’une voiture Tesla à un ami ne vous rapportera rien.

On n’imagine pas Tesla en finir une bonne fois pour toutes avec son programme de parrainage, si coûteux puisse-t-il être. Quand il y avait mis fin en 2019, le constructeur rencontrait encore des difficultés avec la Model 3 et Elon Musk évoquait « des coûts trop importants » (offrir des Roadster peut vite s’avérer problématique). Aucune justification n’a été fournie pour ce nouvel arrêt et Tesla se contente de préciser : « Nous souhaitons remercier l’ensemble des fidèles adeptes de Tesla, qui nous aident chaque jour à mener à bien notre mission en partageant leur enthousiasme pour notre marque avec leurs proches. »

Aujourd’hui, tout porte à croire que Tesla va revoir sa stratégie alors que, chaque trimestre, les ventes se portent bien. C’est ce qu’indiquait une indiscrétion signée Electrek en mai : le but serait de trouver un système qui empêcherait les propriétaires de multiplier les parrainages. Jusqu’à aujourd’hui, il suffisait de partager un simple lien pour débloquer les bonus — qui ne sont pas transférables.

I just reached 1 million @Tesla free Supercharging miles and I want to give them all away. Let's go @elonmusk. Please enable free Supercharger mile sharing. The referral program has already been toned down greatly. Let's not let those miles go to waste. pic.twitter.com/xPiEOK295J

— Fred Lambert (@FredericLambert) September 28, 2020