Moins d’une semaine après son départ du DOGE, Elon Musk change de camp et appelle désormais à la destitution de Donald Trump, qu’il accuse de conduire les États-Unis à sa perte. Le milliardaire accuse Donald Trump de faire partie de la liste de Jeffrey Epstein, insulte ses anciens alliés républicains et prétend mener une fronde politique. Donald Trump ne mâche également pas ses mots et envisage de couper tous les programmes publics avec Tesla et SpaceX.

Les ruptures, c’est toujours compliqué. Quand elles concernent deux des hommes les plus puissants du monde, qui plus est deux personnalités connues pour leurs manques de retenue, les dégâts peuvent être encore plus colossaux.

Donald Trump et Elon Musk, les deux alliés improbables du début de mandat du 47ème président américain, sont en pleine guerre médiatique. Elon Musk met en scène son retrait du camp MAGA de la pire des manières : il insulte tout le monde et balance des « gossips » sur le président américain. Donald Trump, lui, rabaisse Elon Musk et menace publiquement de détruire ses entreprises, qui traversent une crise financière inédite.

Pourquoi Elon Musk déteste soudainement Donald Trump ?

Pour comprendre ce qu’il se passe entre les deux hommes, il faut revenir à la campagne présidentielle américaine de 2024. À l’époque anti-Joe Biden et déjà très conservateur, notamment sur la question des droits LGBT ou sur « l’anti-wokisme », Elon Musk avait pris la décision de soutenir Donald Trump après sa tentative d’assassinat. Le milliardaire avait frappé fort en faisant campagne pour le Républicain, en organisant des concours avec de l’argent à la clé pour inciter à voter pour lui et en mettant toute sa puissance financière et la puissance médiatique de son réseau social au service de Donald Trump. Des enquêtes sont aujourd’hui en cours pour déterminer si Elon Musk a acheté l’élection de Donald Trump, afin de favoriser ses propres intérêts.

Elon Musk et ses chèques politiques pour inciter à voter Donald Trump. // Source : X

Huit mois plus tard, le torchon a brûlé. Après avoir occupé un semi-ministère pendant six mois pour réduire les dépenses gouvernementales (le DOGE, qui n’a pas eu l’effet escompté), Elon Musk est de retour dans le privé depuis le 27 mai 2025.

Le milliardaire n’a pas perdu de temps et a expliqué être « déçu » dès le lendemain de l’annonce, avant de fustiger publiquement les actions de Donald Trump sur Twitter le 3 juin. Il affirme que le budget proposé par la Maison-Blanche va à l’encontre de tout ce qu’il a tenté de proposer à Washington. Elon Musk revendique aussi ce que tout le monde suspectait : sans lui, Donald Trump aurait perdu l’élection. Une déclaration polémique qui lui vaudra assurément des ennuis dans les prochaines années, surtout si les camps démocrates et républicains sont contre lui.

« Sans moi, Trump aurait perdu l’élection, les Démocrates contrôlent le Congrés et les Républicatons aurait 51/49 au Sénat », affirme Elon Musk. // Source : Capture Numerama

En représailles, Donald Trump moque Elon Musk et son ingratitude, en le qualifiant notamment de « fou ». Il théorise le fait que le milliardaire est en colère puisque ses réformes sont contre la voiture électrique « que personne ne veut » et reproche à son ancien collaborateur son manque de fidélité. Sur son compte Truth Social, Donald Trump a publié plusieurs messages anti-Elon Musk.

Publications Truth de Donald Trump contre la voiture électrique et Elon Musk. // Source : Capture X

Elon Musk s’attaque personnellement à Donald Trump et l’accuse d’être sur la liste de Jeffrey Epstein

Une des promesses populistes de Donald Trump pendant sa compagne était de déclassifier plusieurs dossiers complotistes, comme la liste de Jeffrey Epstein (le milliardaire qui organisait des orgies pédophiles sur une île avec des célébrités, avant de se suicider en prison). Ce sujet fascine les Américains depuis des années : beaucoup se demandent qui sont les fameux complices.

Après avoir été insulté et menacé par Donald Trump, Elon Musk a décidé de répondre d’une manière inattendue en annonçant « qu’il était temps de lâcher la grosse bombe ». Son attaque est la suivante : « Donald Trump est sur la liste Epstein. C’est la raison pour laquelle il ne l’a pas rendue publique », affirme le milliardaire, qui ajoute derrière un « Bonne journée, Donald Trump ». Une attaque personnelle d’une violence rare, Elon Musk affirme globalement que le président des États-Unis, avec qui il a passé plus de 10 mois, souvent avec son fils, est un pédophile.

Elon Musk affirme que Donald Trump est complice de Jeffrey Epstein. // Source : X

Sur son compte Twitter, Elon Musk a attaqué Donald Trump plusieurs dizaines de fois. Il suggère la création d’un nouveau parti politique, ironise sur l’âge du président (qui ne restera pas longtemps, contrairement à lui), affirme que Donald Trump va provoquer une récession et se fait passer pour un héros de l’anti-Trumpisme. Sans surprise, la plupart de ses comptes fans, après avoir passé des mois à se faire passer pour des comptes pro-Trump, applaudissent maintenant Elon Musk pour sa volonté de sauver les États-Unis. On assiste à un immense retournement de veste sur X.

En avril 2025, plusieurs médias américains avaient annoncé des tensions entre les clans Musk et Trump. Le milliardaire avait immédiatement démenti, en accusant les médias de mentir. Ce qu’il se passe aujourd’hui semble valider les précédentes informations : l’ombre d’Elon Musk n’était pas appréciée à la Maison-Blanche.

Donald Trump veut couper les commandes publiques pour SpaceX et Tesla, Elon Musk menace d’abandonner l’ISS

Elon Musk reproche à Donald Trump de dépenser trop d’argent public. Le président américain fait donc une proposition pour payer moins : « le moyen le plus simple d’économiser de l’argent dans notre budget, des milliards et des milliards de dollars, est de mettre fin aux subventions et aux contrats gouvernementaux d’Elon. J’ai toujours été surpris que Biden ne l’ait pas fait », moque le président.

SpaceX, qui reçoit des milliards de dollars publics, est directement menacé par Donald Trump. Les crédits d’impôt dont bénéficie Tesla aussi, ce qui risque de provoquer un effondrement boursier du constructeur automobile. Tout l’empire d’Elon Musk est soudainement en danger, alors que ses entreprises avaient déjà pris un coup depuis sa transformation en un homme politique. L’action Tesla a perdu 14 % de sa valeur jeudi.

Elon Musk menace d’abandonner la station spatial internationale si Trump applique ses menaces. // Source : X

Est-ce assez pour calmer Musk ? C’est mal connaître le personnage. Le milliardaire annonce arrêter sa capsule Dragon immédiatement, au risque de paralyser totalement la Station Spatiale Internationale et les astronautes américains sur place (il a depuis tempéré cette décision après avoir lu la réponse d’un internaute). Un moyen de pression qui confirme la nature inédite de ce divorce public.

Elon Musk suggère que Donald Trump doit être destitué

Dernier coup de grâce : en retweetant des publications de ses proches qui soutenaient jusque-là Donald Trump, Elon Musk encourage l’idée selon laquelle le président américain doit partir. Il demande à ce que JD Vance, le vice-président, prenne sa place.

Elon Musk est en faveur du remplacement de Donald Trump par JD Vance. // Source : X

Ce n’est pas la première dispute d’Elon Musk et Donald Trump. Avant que le patron de Tesla fasse campagne pour Trump, les deux hommes avaient un historique d’insultes sur les réseaux sociaux. Une réconciliation est toujours possible, même si Elon Musk pourrait préférer faire cavalier seul et mener sa propre action politique. Pour rappel, en tant que personnalité née à l’étranger, Elon Musk ne peut pas se présenter à l’élection présidentielle.

