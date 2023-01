La fabrication des nouvelles cellules de batterie Tesla 4680 a débuté. Cependant, la montée en puissance de la production de masse n’est réellement envisagée que pour l’année prochaine.

Les nouvelles cellules de batterie 4680 sont plus grandes que l’ancienne génération. Elles doivent offrir à Tesla une meilleure densité énergétique tout en abaissant leur coût. Cette nouvelle génération de batteries a été annoncée par Tesla lors du Battery Day de 2020, mais elles n’ont commencé à être produites que 2 ans plus tard, en 2022.

Plusieurs questions relatives à la production de ces nouvelles cellules de batteries et leur intégration aux modèles Tesla ont été posées par des investisseurs lors de la dernière conférence des résultats financiers Tesla le 25 janvier, l’occasion de faire un point sur ce sujet crucial pour Tesla.

Une production hebdomadaire de 1 000 packs batterie seulement fin 2022

Tesla a annoncé le même jour un investissement de plus de 3,6 milliards de dollars pour agrandir sa gigafactory du Nevada, avec comme objectif d’y produire des batteries 4680 et le Tesla Semi. Les deux sujets sont liés, puisque les grosses batteries du Tesla Semi sont composées de cellules 4680.

La nouvelle cellule Tesla // Source : Capture d’écran

Pour le moment, ces nouvelles cellules sont produites dans les usines d’Austin au Texas et de Berlin. Au total, la production actuelle permet d’équiper 1 000 voitures par semaine. Une production loin d’être suffisante pour proposer ces batteries sur l’ensemble de la gamme Tesla, puisque ce sont 1,3 million de véhicules qui ont été produits par Tesla en 2022.

2023 va permettre d’augmenter la production sur les différents sites. On apprend notamment qu’une seule chaîne n’est active à l’usine d’Austin au Texas, sur les 4 lignes de productions possibles. Les 3 autres chaînes sont cependant en phase de mise en route pour être opérationnelles en 2023.

À l’intérieur de l’usine. // Source : Capture vidéo Tesla

Elon Musk et son vice-président, Andrew Baglino, confirment tous les deux que 2023 reste une année de rodage et d’amélioration de la production de ces nouvelles batteries, afin que 2024 soit l’année de production de masse.

Des sites de production de batterie couplés à la production des voitures qui en sont équipées

Les batteries sont fabriquées dans l’usine d’assemblage du modèle qui les utilise. La logique industrielle de Tesla a du sens. Les Tesla Model Y fabriqués à Austin ou à Berlin peuvent donc recevoir ces batteries. Des Model 3 ou Model Y fabriqués à Shanghai ne le peuvent actuellement pas.

Tesla Cybertruck et Elon Musk en avril 2022. // Source : Video Tesla

Les Tesla Cybertruck qui seront produits à partir de 2023 dans la Gigafactory d’Austin seront aussi équipés de ces nouvelles cellules 4680. C’est d’ailleurs ce qui explique que le Cybertruck ne pourra être produit en masse qu’en 2024. Il faut attendre que la production des 4680 de cette même usine puisse suivre la demande. Sans batterie 4680, il n’y a pas de Tesla Cybertruck.

C’est d’ailleurs finalement la production de batterie qui limite globalement la production de l’ensemble des modèles Tesla. Elon Musk expliquait à l’un des investisseurs : « Nous sommes limités par la production totale de cellules lithium-ion. Et donc les gens se sont dits, pourquoi ne pas mettre sur le marché cette autre voiture ou cette autre voiture ? Eh bien, cela n’aide pas vraiment si tout ce que vous faites est de déplacer les batteries d’une voiture à l’autre. En fait, cela nuit parce que vous ajoutez de la complexité, mais vous n’ajoutez pas de volume supplémentaire. Il est donc inutile, voire contre-productif, d’ajouter de la complexité à un modèle sans résoudre le problème de la disponibilité des batteries au lithium-ion. »

Le coût des matières premières et notamment du lithium jouent également un rôle non négligeable dans les évolutions de Tesla et de leurs prix sur les différents marchés.

Une cellule 4680 en assemblage dans un pack batterie Tesla. // Source : Tesla

Des nouveaux modèles encore dans les tiroirs d’Elon Musk qui en dépendent des 4680

Elon Musk expliquait en réponse à une question d’investisseur qu’il y avait beaucoup d’annonces « très excitantes » à venir en 2023, particulièrement pour de nouveaux produits, mais qu’il était trop prématuré pour en parler.

Elon Musk indiquait aussi : « Nous voulons que le lancement d’un nouveau produit corresponde à l’endroit où les cellules sont disponibles, ou que ce nouveau produit utilise ces cellules sans cannibaliser les cellules d’autres voitures. C’est le véritable facteur limitant pour les nouveaux modèles, et rien d’autre. »

La Tesla Roadster. // Source : Tesla

L’équipe dirigeante Tesla a donné un premier rendez-vous du 1er mars 2023, lors de la prochaine réunion des investisseurs, pour en apprendre un peu plus sur certains projets de la marque pour les années à venir. Les paris sont ouverts : le lancement du Tesla Roadster ou un autre modèle complètement nouveau ?

