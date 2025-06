Lecture Zen Résumer l'article

L’administration Trump ne nommera finalement pas le milliardaire Jared Isaacman à la tête de la Nasa. Un retournement de situation qui intervient au moment de la rupture entre Musk et Trump.

Nouveau plot twist à la Maison-Blanche. Samedi dernier, le 31 mai 2025, Donald Trump a annoncé qu’il allait annuler la nomination de Jared Isaacman comme nouvel administrateur de la Nasa, six mois après avoir annoncé ce nom. Le milliardaire n’avait pas encore pris la tête de l’agence : sa nomination devait être validée par le Sénat dans les jours prochains.

La cause, comme le relate le New York Times : Jared Isaacman a, par le passé, fait des donations au parti démocrate (de même qu’il en a fait au camp Trump lors de la transition). « Après un examen approfondi des associations antérieures, je retire par la présente la nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa », a écrit le Président américain sur son propre réseau social. « J’annoncerai bientôt un nouveau candidat qui sera aligné sur la mission et mettra l’Amérique au premier plan dans l’espace. »

Pourtant, comme l’indique le NY Times dans un autre article, il semblerait aussi que Trump était déjà au courant de ces donations démocrates avant sa nomination prévisionnelle. Qu’est-ce qui a changé ?

Depuis son arrivée au pouvoir, la science est tout sauf la priorité de Donald Trump. // Source : Montage Numerama

La décision est intervenue au lendemain d’une autre annonce : la rupture entre Elon Musk et Donald Trump. Or, Isaacman est un proche de Musk, et l’administration Trump lui aurait même laissé ce choix en tant que main tendue, au début du mandat, quand tout était rose entre les deux hommes. La concomitance entre les deux événements ne paraît pas anodine, même si aucune déclaration officielle ne le confirme. Sur X, Musk a commenté la décision simplement en écrivant qu’il est « rare de trouver quelqu’un d’aussi compétent et ayant aussi bon cœur ».

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche pour la presse, a indiqué que « le président a le droit de nommer qui il veut à ces postes et il est impératif que chacun, en particulier dans un rôle aussi important que celui de chef de la Nasa, soit aligné sur la mission de l’administration Trump ». Une fidélité absolue à Donald Trump est donc mise en avant par l’administration.

Le chaos de la Nasa sous l’administration Trump

Cette nouvelle phase d’incertitude est à l’image de la situation de la Nasa depuis le début de ce nouveau mandat de Donald Trump. En janvier 2025, on apprenait que l’agence spatiale était forcée de tuer l’intégralité de son programme de diversité, une politique qui allait jusqu’à faire la promotion de la délation.

En attendant le nouveau nom qui devrait bientôt être annoncé par Donald Trump, difficile de savoir à quelle sauce l’agence spatiale va être mangée. L’avenir même du projet de station lunaire internationale Gateway semble incertain en raison de réductions budgétaires voulues par la nouvelle administration.

