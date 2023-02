Dans ses futurs programmes, Netflix va intégrer de plus en plus de voitures électriques, essentiellement des modèles de General Motors (GM) que nous ne connaissons pas ou mal en Europe. Pourquoi ?

Netflix et General Motors (GM) ont signé un accord le 2 février 2023 pour intégrer des voitures électriques du groupe américain dans les productions du service de streaming. Les voitures électriques sont de plus en plus présentes dans les différents films et séries que l’on peut regarder sur les différents sites de streaming et chaînes de télévision.

Les accords entre les marques de voitures et l’industrie cinématographique se sont largement développés ces dernières années. On trouve ainsi de plus en plus de voitures ou même des concepts futuristes au sein des productions, avec des scènes qui font la promotion indirecte de ces véhicules et de leur marque. Avec cet accord, Netflix s’engage à donner une place plus importante aux voitures électriques dans ses productions.

Plus de Chevrolet Bolt, de Cadillac Lyriq ou d’Hummer EV sur Netflix

Que Netflix signe des accords avec un constructeur automobile n’a rien de surprenant. Le fait que General Motors (GM) soit à l’origine de l’accord pour la promotion des voitures électriques est un peu plus surprenant, surtout de notre point de vue européen.

Chevrolet Bolt. // Source : Chevrolet

GM a cessé ses activités en Europe, la marque est essentiellement concentrée sur les marchés américains et chinois. Par conséquent, les voitures de GM qui s’afficheront dans les programmes à venir de Netflix, Love is Blind, Queer Eye et Unstable, par exemple, sont des modèles que nous ne connaissons quasiment pas en Europe.

La gamme électrique GM amenée à apparaître sur les écrans Netflix sera composée des véhicules suivants :

Cadillac Lyriq. // Source : Cadillac

Cet accord sera lancé avec une campagne publicitaire diffusée pendant la grande finale du Superbowl, le 12 février prochain, durant l’événement sportif le plus suivi à la télévision aux USA.

Netflix peut aider à « construire une culture autour de la voiture électrique »

Pour Deborah Wahl, directrice marketing de GM, les diffuseurs comme Netflix ont un rôle important à jouer dans l’adoption de la voiture électrique : « Le divertissement a un impact énorme sur la culture. Nous voulons rendre les VE célèbres sur le streaming, le petit et le grand écran, afin de construire une culture autour de la voiture électrique, grâce à des récits qui intègrent les expériences de conduite et de possession d’un VE. »

GMC Hummer EV. // Source : General Motors

À travers ce partenariat, Netflix s’engage à éduquer les créateurs de contenu afin qu’ils intègrent la voiture électrique dans leurs scenarios. Netflix va contribuer à ce que les réalisateurs puissent « mieux comprendre comment les voitures électriques peuvent compléter et améliorer leurs histoires ». C’est également un des axes de développement de Netflix pour devenir un acteur sensibilisé aux questions du développement durable dans tout son processus de production, avec moins de voitures thermiques et plus de voitures électriques à l’écran.

Les productions Netflix ont confirmé à Reuters que d’autres véhicules électriques, fabriqués par d’autres constructeurs automobiles, seront aussi présents à l’écran. Les fans de Tesla et d’autres marques devraient aussi retrouver leurs voitures préférées au sein des futurs programmes Netflix.

