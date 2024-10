Lecture Zen Résumer l'article

De plus en plus de professionnels du transport de personnes, comme les taxis et VTC, passent à l’électrique. Le Tesla Model Y est d’ailleurs entré dans le Top 5 de 2024 des véhicules les plus utilisés sur la plateforme Uber.

Les chauffeurs de taxis et de VTC peuvent être de bons ambassadeurs pour les voitures électriques. Ils font aussi partie des clients les plus exigeants pour les constructeurs automobiles. Un véhicule qui ne serait pas fiable serait rapidement exclu des modèles utilisés par les chauffeurs. C’est ainsi que Toyota a réussi à voler la vedette aux constructeurs français et allemands. Le constructeur Tesla pourrait-il faire de même face à Toyota ?

Uber a envoyé à Numerama le classement des véhicules les plus plébiscités par les chauffeurs en 2024. Ce document confirme ce que nous avions également observé sur le terrain concernant la multiplication des véhicules Tesla dans la flotte du service de VTC.

Le Tesla Model Y talonne les hybrides Toyota

D’ici à la fin de l’année 2024, les modèles diesel auront complètement disparu de la plateforme Uber, et en 2030, tous les véhicules devraient être électriques. Ce sont les engagements pris par Uber. Pour le moment, 87 % de la flotte est électrifiée, avec une part importante de véhicules hybrides (non rechargeable). Pour l’instant, les hybrides Toyota conservent quand même une belle avance, comme le montre le classement toutes motorisations confondues d’Uber :

Toyota Auris (hybride) Toyota CHR (hybride) Toyota Prius/Prius + (hybride) Toyota Corolla (hybride) Tesla Model Y (électrique)

Cependant, les choses évoluent rapidement, et si vous avez utilisé le service sur les derniers mois, vous aurez remarqué que la part de véhicules 100 % électrique progresse. L’année dernière, le Model Y de Tesla occupait la 7e place, il est désormais 5ᵉ du classement général.

Tesla Model Y et Model 3 sont choisis par les chauffeurs Uber // Source : Tesla

D’autres modèles électriques sont aussi plébiscités par les chauffeurs et certains apparaissent un peu comme des surprises dans le classement des modèles électriques les plus utilisés :

Tesla Model Y Tesla Model 3 Kia Niro/E-Niro Skoda Enyaq MG 4 EV

La MG4 est notamment en bonne voie pour doubler la Kia Niro selon les indications d’Uber.

Des chauffeurs ravis de passer à l’électrique

Si certains chauffeurs se montrent encore réticents à changer leurs habitudes, ceux qui ont sauté le pas de l’électrique sont généralement satisfaits du changement. Cette tendance s’observe également avec les chauffeurs de taxis. Ils sont d’ailleurs nombreux à participer aux groupes de discussion en ligne pour témoigner de leur expérience, que cela soit en Tesla ou avec d’autres véhicules parfois plus atypiques : BYD Seal, Ford Mustang Mach-e, Kia EV9, Audi Q8 e-tron…

Chaque trajet réalisé avec l’application Uber, à titre privé, a souvent été l’occasion d’obtenir un avis franc (et sans filtre) des chauffeurs sur leur voiture. Ainsi, sur les dernières semaines, que cela soit Mamadou au volant de son Toyota BZ4X, Mehdi ou Assadullah avec leur Tesla Model Y, ces trois chauffeurs m’ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas en arrière.

Les Tesla Model Y reviennent régulièrement sur le service Uber // Source : Tesla

Pour tous, l’aspect financier est devenu un critère vital pour conserver une rentabilité de l’activité. Mehdi me confiait qu’il ne s’y retrouverait plus financièrement avec un modèle thermique (y compris hybride). C’est pour cette raison qu’il a opté pour le Tesla Model Y Propulsion, qu’il recharge à domicile tous les jours. L’absence d’entretien régulier et de panne chez Tesla est un autre avantage cité. Le chauffeur m’a aussi questionné sur BYD, une marque qui l’intéresse aussi pour un prochain véhicule.

Le constat était assez similaire avec Assadullah qui a déjà fait 30 000 km en 6 mois avec son tout nouveau Model Y Propulsion, dont il ne maitrise pas encore toutes les subtilités. Nous avons eu une grande discussion sur l’autonomie et la recharge lors de ce trajet, il était ravi de m’avoir embarqué.

Il regrette cependant d’avoir opté pour les grandes jantes : une erreur de débutant, compte tenu du coût de l’option, de leur fragilité et de la surconsommation qui réduit l’autonomie. Même si à l’achat le véhicule était un peu plus cher, il m’a confié qu’il s’y retrouvait financièrement, y compris lorsqu’il doit recharger sur les superchargeurs. Maintenant qu’il y a goûté, il n’envisage pas de retour en arrière vers de l’hybride. Il apprécie le confort de l’électrique au quotidien malgré encore un peu d’inquiétude sur l’autonomie.

Un Uber en Toyota BZ4X // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Mamadou m’avait surpris au volant d’un Toyota BZ4X, un choix de véhicule plus atypique. Le chauffeur était habitué à Toyota, avec la baisse des prix du modèle électrique de la marque japonaise, il a tenté l’aventure et ne regrette en rien son choix. Confort, agilité, puissance : il est conquis. Lui ne peut pas recharger chez lui, mais s’y retrouve quand même à aller charger sur des bornes rapides avant de prendre son service. La faible consommation du modèle en ville lui permet de réaliser des économies. Son véhicule était trop récent pour avoir rencontré le moindre problème mécanique.

Il sera intéressant de suivre l’adoption de l’électrique par ces professionnels qui passent leur journée (ou leur nuit) sur la route. Ils sont en plus souvent parmi les premiers à afficher des kilométrages élevés qui permettent de tordre le cou aux idées reçues.

