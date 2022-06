Après plusieurs années d’absence, c’est avec son Hummer EV que General Motors songe à revenir en Europe. Mais ce modèle a-t-il réellement sa place chez nous ?

Après avoir cédé les marques Opel/Vauxhall, le groupe General Motors a officiellement quitté l’Europe en 2017. À peine 5 ans plus tard, GM semble envisager son retour sur le marché européen grâce à ses modèles électriques, selon une information publiée par AutoNews le 16 juin. Si la marque songe d’abord à Cadillac, elle envisage aussi le développement des ventes du reste de sa gamme, ce qui inclurait son GMC Hummer EV.

Il faut dire que l’Europe aiguise les appétits des différents constructeurs de véhicules électriques. C’est l’un des marchés à plus forte croissance, même si les ventes de véhicules neufs baissent depuis plusieurs mois consécutifs. L’interdiction de la vente des véhicules thermiques d’ici à 2035 va précipiter encore plus la croissance de ce marché et intéresser toujours plus de constructeurs de voitures électriques.

Hummer EV : un engin de la démesure américaine

Alors que Tesla n’a toujours pas entamé la production de son Cybertruck, le GMC Hummer EV est déjà une réalité et la marque n’hésite pas à narguer la firme d’Elon Musk. Le Hummer EV est d’ailleurs disponible en pickup, mais aussi dans une déclinaison SUV, un peu plus compacte.

GMC Hummer EV 100 % électrique // Source : General Motors

Le Hummer EV a gardé la recette qui a fait son succès par le passé : un modèle au design robuste et aux dimensions imposantes. Dans sa version pickup, il fait 5,50 m de long pour 2,20 m de large et plus de 2 m de haut. Sa déclinaison SUV est moins longue de 50 cm, ce qui en ferait presque un modèle plus dans la norme.

Pour les performances, les Hummer EV ne sont pas en reste, puisque le pickup actuellement commercialisé affiche une puissance dépassant les 1 000 ch, et la version SUV propose déjà 830 ch. D’autres motorisations moins puissantes vont progressivement être déployées par la marque.

GMC Hummer EV 100 % électrique // Source : General Motors

Le modèle a été pensé pour offrir du confort et une large palette de technologies embarquées. Les différentes déclinaisons du Hummer EV positionnent le modèle comme un véhicule haut de gamme. Les prix de ce modèle dépassent même les 100 000€ suite à une annonce récente de la marque d’augmenter son tarif de plus de 6000€.

Des problèmes pour l’Europe

Si des véhicules de ce gabarit sont légion sur les routes du continent nord-américain, ils sont un peu plus problématiques dans nos contrées. Pour donner quelques exemples pratiques : aucune de ces versions ne peut entrer dans les nombreux parkings limités en hauteur à 1,90 m. En plus, la norme des places de stationnement en France est de 2,20 m de large en épi ou 2,30 m pour les stationnements en bataille, soit globalement la largeur de ce véhicule sans pouvoir ouvrir les portières. Les routes et les rues de nos villes, que l’on trouve déjà étroites, ne vont pas s’agrandir avec ces véhicules, cela va rendre la conduite encore plus complexe.

Enfin, le poids. Le Hummer EV pickup dans sa version de lancement Edition 1 pèse un peu plus de 4 100 kilos. Il faut donc un permis poids lourd pour pouvoir en prendre le volant, puisqu’il dépasse les 3,5 tonnes autorisées par le permis B. Un Hummer EV est équivalent au poids de 2 voitures électriques, deux Tesla Model S par exemple.

Un caprice loin de toutes considérations écologiques

Les voitures électriques pourraient être le tournant vers plus de sobriété énergétique. En optant pour des modèles efficients, plus compacts et plus légers, on pourrait obtenir des véhicules qui auraient une véritable dimension de changement, pour ceux qui ne peuvent se passer d’une voiture personnelle.

Sauf que, pour le moment, la tendance pousse vers des véhicules électriques de plus en plus grands (comme la mode des SUV), pas toujours adaptés aux 90 % des déplacements quotidiens. Face à l’urgence du dérèglement climatique, on semble passer complètement à côté de solutions sensées.

Le Hummer EV n’est pas le seul véhicule de grand gabarit à vouloir s’inviter en Europe. Les fans de Tesla sont nombreux à attendre avec impatience l’arrivée du Cybertruck et de ses 5,88 m de long. Pourtant, rares sont les clients à avoir besoin de véhicules avec ces dimensions. Si ces modèles sont adaptés aux USA, ils sont une aberration lorsqu’ils débarquent sur les routes européennes.