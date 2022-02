Une fois tous les cinq ans, Apple renouvelle le design de ses ordinateurs. Si la génération précédente a pu décevoir par ses excès (suppression des ports, clavier papillon…), celle de 2021 réussit presque un sans-faute. L’écran mini-LED du MacBook Pro, avec ses bordures fines et son taux de contraste d’exception, fait de l’ordinateur d’Apple une super machine pour le divertissement. Le retour des ports HDMI et SD, en plus de l’USB Type-C, rend aussi le MacBook Pro beaucoup plus pratique (même si nous trouvons dommage de faire du MagSafe l’option de recharge par défaut). Du côté des performances, on peut difficilement faire mieux que l’incroyable M1 Pro. La puce d’Apple offre au MacBook Pro 14 une autonomie d’exception et lui permet de tout faire sans jamais chauffer. Impressionnant.

Bien sûr, si nous voulons titiller Apple, nous pouvons toujours nous plaindre de l’encoche de l’écran ou de l’épaisseur à peine trop importante de l’ordinateur. Il nous semble cependant que la marque californienne n’a jamais sorti un renouvellement aussi important de ses MacBook, avec un tel niveau d’excellence. Nous recommandons sans problème ce MacBook Pro de 14,2 pouces à toute personne qui en aurait les moyens, même si nous souhaitons rappeler qu’il s’agit d’un ordinateur conçu pour les utilisateurs les plus exigeants. Les ordinateurs avec la puce M1 suffisent au plus grand-nombre. Cependant, si vous souhaitez le meilleur écran, le meilleur clavier et le plus beau design, ce MacBook Pro est ce qu’il existe de mieux sur le marché début 2022.