Apple a profité de sa conférence d’octobre pour présenter un duo d’ordinateurs : les MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M1 Pro ou M1 Max. Deux machines qui arborent un nouveau design, avec notamment une encoche sur l'écran.

Faisant l’objet de nombreuses rumeurs depuis des mois maintenant, les nouveaux MacBook Pro ont été officialisés ce lundi 18 octobre, lors d’une conférence Apple. Les nouveaux ordinateurs portables d’Apple ont non seulement fait évoluer la fiche technique par rapport aux modèles précédents, mais aussi leurs designs.

Un MacBook Pro revu et corrigé

Apple n’avait pas changé le design de ces MacBook Pro depuis 2016 au moins. C’est désormais chose faite avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces présentés ce 18 octobre 2021.

Adieu le design droit des Mac actuels, les nouveaux MacBook Pro équipés de la puce M1 Pro ou M1 Max adoptent une esthétique plus arrondie, proche des premiers MacBook.

Mais au-delà du châssis, c’est surtout du côté de l’écran qu’on remarque les plus gros changements. L’écran de ces nouveaux MacBook Pro est effectivement doté d’une encoche comme sur les iPhone. Cette nouveauté est rendue nécessaire en raison de l’agrandissement de l’écran des MacBook Pro. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces n’ont désormais presque plus aucune bordure autour de la dalle, un peu comme ce que propose Dell avec ses XPS 13.

Pour ne rien gâcher, les écrans de ces Mac adoptent la technologie Mini Led et peuvent faire varier leur taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Pour le dire simplement, toutes les technologies intégrées dans le dernier iPad Pro se retrouvent dans ces nouveaux MacBook Pro. La dalle de ces MacBook peut grimper jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale.

Des caractéristiques techniques améliorées

Pour marquer le coup, Apple a aussi revu la fiche technique de ses MacBook Pro. Cela se voit du côté des ports notamment. Les nouveaux ordinateurs ont fait revenir le port HDMI et le port de carte SD notamment, ce qui devrait considérablement réduire le besoin d’adaptateurs en tout genre et donner un côté plus « Pro » à ces MacBook.

Cette génération de MacBook Pro fait également ses adieux à la Touch Bar, cette mini bande d’écran tactile au-dessus du clavier qui affiche des contrôles dynamiques selon le logiciel que l’on utilise. Apple a, par contre, restauré son port MagSafe aimanté, pour recharger son ordinateur sans risque de l’envoyer voler à travers la salle, quand vous vous prenez les pieds dans le câble.

Bien évidemment, le plus gros changement dans les entrailles de la machine, c’est l’arrivée des puces M1 Pro et M1 Max, les nouveaux processeurs ARM construits par Apple. Plus puissants et moins énergivores que la puce M1 présentée l’année dernière, ces composants embarquent 6 ou 8 cœurs « hautes performances » dédiés aux tâches les plus exigeantes. Deux cœurs « basse consommation » pour les usages de tous les jours viennent compléter la configuration. Les MacBook Pro M1 Pro et Max promettent aussi d’être plus puissants et plus économes en énergie que les ordinateurs équipés de puce M1. Le modèle 14 pouces promet 17 h de streaming vidéo, tandis que le modèle 16 pouces fait grimper ce chiffre à 21 h.

Prix et disponibilité

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces édition 2021 sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui. Ils arriveront officiellement dans le commerce la semaine prochaine.

MacBook Pro 14 pouces MacBook Pro 16 pouces M1 Pro – CPU 8 coeurs / GPU 14 coeurs 2249 € M1 Pro – CPU 10 coeurs / GPU 14 coeurs 2479 € M1 Pro – CPU 10 coeurs / GPU 16 coeurs 2519 € 2749 € M1 Max – CPU 10 coeurs/ GPU 24 coeurs 3209 € 3439 € M1 Max – CPU 10 coeurs / GPU 32 coeurs 3439 € 3619 €

Tous les prix listés ci-dessous concernent la version avec 512 Go de SSD et 16 ou 32 Go de RAM (pour le modèle 14 et 16 pouces respectivement). Vous pourrez rajouter de la RAM, du stockage et des accessoires à la configuration. Le prix de la machine la mieux équipée peut montrer à 6 839 euros.

