Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le MacBook Pro 14 pouces, équipé de la très puissante puce M3 Pro, est tout de suite plus intéressant avec 360 € de réduction. Si vous souhaitez vous équiper avec un laptop haut de gamme à toutes épreuves, c’est le bon moment.

C’est quoi, cette promotion sur ce MacBook Pro 14 ?

Le MacBook Pro 14, équipé de la puce M3 Pro, est commercialisé à partir de 2 499 € sur le site d’Apple. Il est en ce moment disponible au prix de 2 137 € sur Amazon.

C’est quoi, ce laptop surpuissant d’Apple ?

Le MacBook Pro 14 M3 Pro adopte le même design que les modèles précédents de laptops d’Apple, avec des lignes élégantes et des bordures fines autour de l’écran. Avec ses dimensions de 31.26 × 1.55 × 22.12 cm pour un poids de 1.61 kg, il se glisse facilement dans un sac pour le transport. Ses finitions sont excellentes, avec des matériaux robustes et un châssis en aluminium solide.

La dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, d’une définition de 3 024 x 1 964 pixels, s’accompagne d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’image est bien calibrée, avec une très bonne luminosité de jour comme en faible luminosité. Vous pourrez visionner du contenu et travailler dans d’excellentes conditions, grâce à un bon niveau de contraste. Niveau son, les six haut-parleurs sont compatibles avec le Dolby Atmos et l’audio spatial. Le son est suffisamment correct pour se passer d’enceintes externes, à condition de ne pas les pousser à pleine puissance.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Quel Mac choisir en 2024 ?

Ce MacBook Pro 14 M3 Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 2 150 €, le laptop d’Apple reste encore un peu cher. Mais il reste une bonne affaire avec cette réduction de 14 %, si vous aviez l’intention d’investir dans un modèle très performant. Avec la puce M3 Pro, couplée à 11 cœurs de CPU, 14 cœurs de GPU, 18 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD, le laptop a beaucoup de puissance à revendre. La configuration permet une utilisation professionnelle avec des tâches gourmandes en ressources, comme du montage vidéo, ou de la programmation informatique, le tout avec une grande fluidité.

Les joueuses et les joueurs ne seront pas en reste et pourront faire tourner des jeux sans sacrifier la partie graphique, bien que les Mac peinent encore à proposer des titres compatibles en ce sens. Niveau autonomie, comptez 18 h d’utilisation. Enfin, ce modèle M3 Pro est mieux garni en connectiques que son petit frère, avec trois ports Thunderbolt/USB 4, un port HDMI, un port MagSafe 3 et une prise casque.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !