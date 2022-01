5 astuces méconnues sur YouTube pour profiter davantage des vidéos

On peut faire beaucoup plus avec YouTube que simplement cliquer sur le bouton lecture. Ces cinq conseils devraient vous donner l’occasion de profiter davantage de la plateforme.

Comment lire en boucle une vidéo sur YouTube ?

Si une vidéo vous plait au point de vouloir l’écouter encore et encore, sachez que vous n’avez pas besoin d’appuyer sur le bouton « revoir » à chaque fois qu’elle se finit : il vous suffit de faire un clic droit avec la souris sur la vidéo pour trouver un paramètre « Lire en boucle » sur YouTube. C’est parfait si vous écoutez une chanson que vous aimez particulièrement, par exemple.

Un clic droit sur la vidéo et l’option apparaît. // Source : Numerama

Comment faire un clip d’une vidéo YouTube

Google développe une fonctionnalité qui permet de générer des clips courts d’une vidéo sur YouTube. Une option qui est semblable à celle déjà en place sur Twitch, pour immortaliser un moment particulier d’une diffusion en streaming. L’outil est représenté par un bouton « Extrait » sous la vidéo. Seul bémol : toutes les vidéos de la plateforme ne le proposent pas.

Un exemple avec une vidéo partagée par Wired. // Source : Wired

Comment supprimer l’historique des vidéos vues sur YouTube

Vous avez la possibilité, si vous le désirez, de faire le ménage dans l’historique des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi bien suspendre l’historique pour la durée de votre choix ou bien effacer l’historique. Cela peut être fait manuellement, vidéo par vidéo, ou automatiquement, sur l’ensemble de votre profil. Notez que YouTube peut aussi vous montrer d’autres historiques, comme les commentaires.

Vous pouvez supprimer des vidéos précises ou tout effacer. // Source : Capture d’écran

Comment créer un gif depuis YouTube ?

Google ne propose pas nativement un outil permettant de créer un gif à partir d’une vidéo YouTube. Il est toutefois possible de franchir l’obstacle en passant par un site tiers, qui est accessible très simplement en jouant sur l’URL de la vidéo de YouTube et en ajoutant devant le préfixe « gif ». On vous explique la manœuvre, fort simple, dans un article dédié.

Quelques options pour éditer le gif sont proposées. // Source : Capture d’écran

Comment télécharger une vidéo YouTube ?

Google ne fournit pas d’option pour télécharger les vidéos YouTube que l’on voudrait conserver sur son ordinateur. Mais cette absence de bouton dédié peut être compensée avec quelques manipulations relativement accessibles. Pour cela, il faut se servir de VLC, un logiciel libre spécialisé dans la lecture multimédia. Seul bémol, le format récupéré est en HD Ready (720p).