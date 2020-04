Si vous visionnez des vidéos sur YouTube et que vous souhaitez nettoyer ou suspendre votre historique, voici la marche à suivre.

Si vous consommez beaucoup de vidéos sur YouTube, peut-être ressentez-vous le besoin par moment de supprimer l’historique, partiellement ou totalement. Soit parce que vous trouvez que les recommandations de la plateforme sont devenues bancales, soit parce que si vous partagez votre PC avec un proche, en famille, en couple ou en colocation, vous ne voulez pas qu’il puisse connaître votre activité sur le site.

Voici la méthode à suivre pour la principale plateforme de vidéos

Comment supprimer l’historique YouTube

Rendez-vous sur YouTube et, la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique « Historique ». Vous verrez alors la liste des vidéos que vous avez vues, la plus récente étant affichée en premier. Des outils s’offrent à vous pour gérer cette section : vous pouvez supprimer les vidéos à l’unité, pour ne virer que celles que vous ne voulez pas garder dans l’historique, ou globalement. Et vous pouvez suspendre cette mémorisation.

Pour effacer une à une les vidéos, il suffit de déplacer votre curseur de souris sur l’une d’elles de façon à faire apparaître la croix de suppression, à droite de l’encart. Un message de confirmation « Cet élément a été supprimé de votre historique » s’affichera à la place, ainsi qu’une notification dans votre navigateur web. Revoir une vidéo supprimée la fait évidemment revenir dans l’historique.

Plus radicale est la suppression totale de l’historique. Dans la colonne de droite, repérez la ligne « Effacer tout l’historique des vidéos regardées » (voir l’illustration ci-dessus). Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir que la purge de la liste concernera toutes les applications reliées à votre compte, sur n’importe lequel de vos appareils, et que cela réinitialisera les recommandations.

Là encore, la procédure s’achève par une notification surgissant dans votre navigateur — sur Firefox, elle survient par exemple en bas à gauche — et par le constat que la page, qui était autrefois remplie de vignettes et de textes, est maintenant vide, hormis un laconique message : « Cette liste ne contient aucune vidéo ». Mais là encore, elle se remplira au fil de vos pérégrinations sur la plateforme.

Comment désactiver l’historique YouTube

Dernière action que vous pouvez mettre en œuvre, c’est la désactivation de l’historique sur YouTube. Toujours dans la colonne de droite, cliquez sur « Suspendre l’historique » et, sur le message d’avertissement, validez. Bien entendu, vous pouvez revenir en arrière quand vous le souhaitez, en cliquant sur « Activer l’historique des vidéos regardées ». Seulement, les vidéos vues entretemps ne s’afficheront pas.

Ces explications concernent les vidéos, mais vous pouvez faire de même pour l’historique des recherches, les commentaires laissés sous les vidéos, les activités survenues dans les communautés ainsi que les chats en direct. Selon les données, YouTube fournit des options pour effacer tout ou partie de vos contenus, ou désactiver leur conservation dans votre profil sur le site.

Certaines options existent également dans le tableau de bord que Google propose pour gérer votre activité en ligne. C’est le cas des recherches passées dans YouTube et des vidéos vues sur la plateforme. Vous pouvez aussi établir une durée de conservation de vos activités. Il s’agit de délais assez importants : trois mois, dix-huit mois ou aucun (ce sera à vous de faire les suppressions manuellement).

Article publié initialement le 3 décembre 2015