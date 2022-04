Comment créer une playlist sur YouTube ?

On peut faire beaucoup de choses sur YouTube : écouter de la musique, sauvegarder une vidéo pour la visionner plus tard ou encore voir les extraits d’un film. Voici comment créer une playlist.

Envie de trier vos musiques de Johnny Halliday préférées, de sélectionner les vidéos de vos meilleurs podcasteurs où encore de classer les séquences cultes de Star Wars et du Seigneur des Anneaux ? Cela est possible sur YouTube, grâce aux playlists.

Une playlist est un groupe de vidéos qui s’enchainent et qui sont stockées dans un seul et même endroit. On peut les visionner successivement sans passer par la barre de recherche.

Pour créer facilement des playlists sur YouTube

Pour créer une playlist sur YouTube, il faut d’abord se connecter à son compte Google. Une fois que c’est fait, sélectionnez une vidéo et ajoutez-la via la fonctionnalité « Enregistrer » qui se trouve en bas de votre écran.

Cliquez sur « Enregistrer ».

Vous aurez ensuite la possibilité de créer une playlist ou de rajouter la vidéo dans une playlist qui existe déjà.

Si vous choisissez de créer une première ou une nouvelle playlist, YouTube va vous demander de lui choisir un nom. Si, par exemple, vous souhaitez regrouper une playlist de vidéos Let’s play, vous pouvez appeler votre playlist « Let’s play ».

Il suffit de cliquer ici.

Comment retrouver vos playlists sur YouTube

Vous pouvez visionner vos différentes playlists ainsi créées depuis la page YouTube, sur le menu gauche dans la case « Bibliothèque ».

Un exemple avec des vidéos de Numerama.

Voilà, vous allez maintenant pouvoir créer autant de playlists que vous le souhaitez sur YouTube. De quoi trier vos musiques et vos vidéos préférées !