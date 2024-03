Un raccourci sur YouTube permet d’accélérer la vitesse de lecture d’une vidéo. La méthode marche aussi bien sur l’application mobile que sur le site web.

Parfois, une manipulation fortuite révèle une fonctionnalité dont on ignorait complètement l’existence. C’est exactement ce qu’il s’est passé le 11 mars dernier. On a interagi avec l’interface de YouTube de façon inhabituelle, en faisant un long appui sur une vidéo avec le clic gauche. Résultat : la vidéo a subitement accéléré.

Appui ou clic long, et la vidéo s’accélère

Voici comment l’on a redécouvert l’avance rapide sur YouTube. Cela marche depuis un ordinateur, mais aussi sur l’application officielle — sauf qu’au lieu de vous servir de la souris, vous vous servez de votre doigt (la vitesse est alors multipliée par deux). En relâchant le clic gauche ou en retirant le doigt, la vitesse revient à la normale.

Cette option n’est pas fondamentalement nouvelle — d’autant que YouTube a dans ses pages d’aide un petit tutoriel dédié. Cependant, peut-être que, comme nous, vous ne connaissiez pas ce raccourci pour avancer. C’est une alternative pour se déplacer sur la barre de progression, au lieu de cliquer dessus en espérant tomber juste.

Une simple pression, du clic et du doigt, et la vidéo prend de la vitesse. // Source : Louise Audry pour Numerama

Il existe également une autre méthode pour accélérer ou ralentir la vidéo, et cela depuis 2017. Dans les réglages d’une vidéo, on peut choisir de faire avance rapide de manière continue (quatre crans sont proposés, jusqu’à x2). À l’inverse, on peut aussi décélérer. Trois sont sont disponibles, jusqu’à x0,25).

D’autres manipulations peuvent intéresser les internautes. Citons la lecture d’une vidéo YouTube en boucle, la suppression de son historique YouTube ou télécharger une vidéo YouTube sur PC grâce à VLC. De quoi profiter de la plateforme autrement. D’autres conseils sur YouTube sont à retrouver dans les pages de Numerama

