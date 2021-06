Vous voulez répéter une vidéo YouTube sans avoir à cliquer sur le bouton « lecture » ? Le site fournit justement un paramètre à activer pour lire votre vidéo en boucle.

S’il y a une vidéo dont vous ne pouvez plus vous passer sur YouTube, peut-être alors souhaitez-vous qu’elle redémarre automatiquement à chaque fois qu’elle arrive à son terme, sans avoir à faire quoi que ce soit dès que sa diffusion s’achève. On voit bien l’intérêt s’il s’agit d’une musique que vous voulez réécouter encore et encore, jusqu’à ce que vous en ayez assez.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un paramètre « caché » qui donne justement accès à un mode de pour lire en boucle la vidéo YouTube de votre choix.

Lire une vidéo YouTube en boucle

Pour accéder à la fonctionnalité, rendez-vous sur la vidéo de votre choix.

Faites un clic droit avec votre souris pour faire apparaître un menu contextuel.

Sélectionnez l’option « lire en boucle ».

Et c’est tout.

L’option disparait si vous passez sur une autre vidéo ou si vous quittez YouTube. Vous pouvez aussi refaire un clic droit sur la vidéo pour décocher l’option dès que vous en avez assez.

La manipulation est accessible avec le navigateur de votre choix et en particulier parmi les plus courants, comme Google Chrome, Firefox, Safari, Opera ou bien Microsoft Edge.

Cette fonctionnalité marche si vous accédez à YouTube depuis la version web du site, sur votre ordinateur ou sur mobile. Elle n’est par contre par disponible dans l’application pour Android ou iOS. On trouve néanmoins sur celle-ci des options qui ne figurent pas sur la version web, comme le visionnage en réalité virtuelle. Il vous faudra jongler entre les deux si ces divers paramètres vous intéressent.

Article publié initialement le 11 octobre 2017 et mis à jour le 05 juin 2021

