YouTube a été créé en 2005 et a depuis bien grandi. Mais savez-vous pourquoi la plateforme de partage de vidéos s'appelle ainsi ?

Chaque semaine, Numerama revient sur l’origine du nom d’un géant de la tech. Cette fois, c’est à YouTube que l’on s’est intéressé. La plateforme de partage de vidéos compte plus de 2 milliards d’utilisateurs chaque mois. Vous en faites peut-être partie, mais savez-vous pourquoi ce site s’appelle YouTube ?

YouTube a été créé en 2005 par 3 hommes : Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Ils s’étaient rencontrés dans une autre entreprise où ils travaillaient tous les trois, à savoir PayPal. Ils trouvaient qu’ils avaient du mal à trouver des vidéos à regarder en ligne, et à partager les leurs. Le format qui a depuis envahi le Web semblait à l’époque complètement laissé de côté, expliquait Chad Hurley dans une interview au Beta Boston.

Le nom YouTube viendrait de la contraction entre deux mots anglais. Le premier est « You », que tout le monde connaît : il signifie « tu » ou « toi ». Il renvoie au fait que ce sont les utilisateurs qui font faire vivre la plateforme grâce aux contenus qu’ils y publieront. Le second mot est « Tube ». Il ferait référence non pas à Internet mais à la télévision. Dans les vieux modèles, il y avait ce qu’on appelait un tube cathodique. Avant la technologie LCD, c’est lui qui permettait d’afficher des images sur l’écran.

Le nom YouTube a posé problème, car il ressemblait d’un peu trop près à celui d’une autre société. Il s’agissait de l’Universal Tube & Rollform Equipment, dont le site était www.utube.com. La firme possédait ce nom de domaine depuis 10 ans lorsqu’en août 2006, ses serveurs ont crashé. 68 millions d’internautes avaient tenté de s’y connecter, en pensant aller sur YouTube.

L’Universal Tube & Rollform Equipment a poursuivi YouTube en justice et l’affaire a été conclue en 2007, apparemment par un accord mutuel. www.utube.com est aujourd’hui toujours en ligne, avec son look des années 2000, mais l’entreprise a migré sur www.utubeonline.com.

Une petite start-up devenue géant

Les premiers bureaux de YouTube étaient situés au-dessus d’une pizzeria et d’un restaurant japonais, en Californie. L’entreprise a ensuite vite grossi. Quelques mois seulement après le lancement de sa version bêta, le site a dépassé les 100 millions de vues. 65 000 vidéos étaient publiées chaque jour à l’époque.

La première d’entre elles est d’ailleurs devenue culte. Elle a été publiée par Jawed Karim, elle s’intitule « Me at the zoo » (« moi au zoo ») et comptabilise désormais plus de 76 millions de vues.

YouTube a été racheté par Google en 2006, pour la modique somme de 1,65 milliard de dollars. C’est la plus grosse acquisition que le géant ait faite. À priori, il ne doit pas regretter cet investissement. Avec ses 2 milliards d’utilisateurs mensuels, YouTube est aujourd’hui l’un des 3 sites les plus visités au monde.

Son nom n’a jamais changé et son logo est longtemps resté identique. Ce n’est qu’en 2017 qu’il a connu une petite évolution. Son rectangle rouge qui se superposait à la 2e syllabe du nom est passé devant le nom.