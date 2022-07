Convertir un fichier PDF n’est pas une mince affaire. Néanmoins, il existe certaines manières d’y parvenir, on vous explique comment dans cet article.

Il est bien difficile de modifier ou de convertir un fichier PDF. Pour cause, le format de ce fichier est soumis à une règle rigoureuse et très complexe. Celui-ci a été conçu pour préserver et garder sa mise en page, combinant à la fois textes et images tels qu’ils ont été réalisés par son auteur initial.

Dans un précédent article, nous vous expliquions comment modifier un PDF gratuitement. Cette fois-ci, l’équipe de Numerama vous propose certaines astuces simples qui vous permettront de convertir un fichier PDF vers n’importe quel autre type de format, et inversement.

Gratuitement, avec IlovePDF

IlovePDF est un site web et une application mobile (iOS et Android) très pratique pour les amateurs de PDF, notamment les étudiants. Cet outil est gratuit et vous permettra de modifier, de fusionner, d’écrire et de convertir vos fichiers sans encourir le moindre risque, le tout gratuitement.

Son utilisation est à la fois très simple et très rapide — il vous suffit de sélectionner le fichier en question, et de cliquer sur le bouton « convertir ».

Il faudra ensuite patienter quelques secondes pour voir votre nouveau fichier disponible en téléchargement. Cela vous fera très certainement gagner un temps non négligeable.

Directement avec Microsoft Office

Sachez que, si la suite Microsoft Office est déjà installée sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de convertir un fichier PDF en Word directement depuis celle-ci. La démarche à suivre est simple, vous pourrez le faire depuis Word, Excel et Powerpoint. Il vous suffit d’ouvrir le fichier que vous souhaitiez convertir, et de suivre les étapes suivantes :

Sur Word, cliquez sur « Fichier » et « Enregistrer sous ». Nous vous suggérons de modifier le nom de votre fichier, car vous risquerez d’avoir un doublon et de perdre le fichier précédent.

Il vous suffira ensuite de modifier la case PDF en « Word » dans la liste des formats de fichiers.

Comme il est dit un peu plus haut, vous pouvez aussi convertir vos fichiers PDF grâce à d’autres outils de la suite bureautique Microsoft Office ; prenons ici l’exemple Excel. Le logiciel tableur peut parfaitement vous être utile et servir à convertir vos fichiers PDF vers un autre format. Pour ce faire, et comme pour le premier exemple, il vous faudra suivre ces étapes :

D’abord, ouvrez le document.

Ensuite, cliquez sur « Fichier » et « Enregistrer sous ».

» et « ». Enfin, sélectionnez le format PDF ou autre, dans la liste que le document vous propose, et cliquez sur « Enregistrer ».

Et les autres logiciels

Sachez que la plupart des logiciels permettent d’« Exporter sous » des fichiers en format PDF, c’est le cas par exemple d’Adobe Reader qui est capable de convertir votre fichier PDF facilement, mais reste tout de même payant.

Si toutefois, vous n’avez pas accès au Pack Office, pour une raison ou pour une autre, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement la suite bureautique LibreOffice. Elle vous permettra de convertir vos fichiers Word, Excel et PowerPoint au format PDF gratuitement.