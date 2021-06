Google planche depuis le début de l'année sur une fonctionnalité permettant de partager des extraits courts de vidéos, sous la forme de clips. Comme Twitch.

Les services tiers qui proposent de créer des extraits depuis des vidéos YouTube n’ont qu’à bien se tenir : le géant de la vidéo sur le web prépare le déploiement de son propre outil pour générer des clips d’une durée de 5 à 60 secondes. L’accès à cette option se fait via une icône représentant des ciseaux, pour signifier que vous pouvez découper un bout d’une vidéo, puis le partager.

Envie d’expérimenter immédiatement cet outil ? Réfrénez vos ardeurs : seule une toute petite poignée de chaînes sur YouTube est éligible, ce qui fait qu’il est pour l’instant assez difficile d’en trouver une pour accéder à la table d’édition. On peut néanmoins observer déjà des vidéos montrant la façon d’utiliser l’outil, à l’image de cette séquence partagée sur Reddit par un internaute.

Créer un clip d’une vidéo YouTube

Rendez-vous sur la page vidéo d’une chaîne éligible sur YouTube et cliquez sur l’icône adéquate, en dessous de la vidéo ;

Un encart apparait alors pour créer le clip. Déplacez le curseur à votre guise pour trouver le passage que vous voulez extraire et la durée que vous voulez lui donner ;

Donnez un titre à votre clip, sans dépasser les 140 caractères ;

Cliquez sur le bouton correspondant pour partager l’extrait (sur les réseaux sociaux, par e-mail, en copiant/collant le lien ou en l’intégrant sur un site web) :

C’est tout !

Une option semblable à celle sur Twitch

L’option que YouTube est en train d’installer sur sa plateforme est équivalente à celle que l’on trouve sur Twitch, qui est très pratique pour isoler un passage saillant d’une session de streaming de jeu vidéo. Les parties durant souvent plusieurs heures, Twitch a eu la bonne idée de permettre au public et aux vidéastes de produire des séquences courtes qui valent le détour.

D’ailleurs, signe peut-être que cette fonctionnalité sur YouTube est inspirée par celle que l’on trouve sur Twitch, c’est la chaîne YouTube Gaming qui en a parlé en premier sur Twitter, le 28 janvier dernier. Ce genre de fonctionnalité se prête plutôt bien à la diffusion de parties de jeux vidéo, afin de montrer un moment fort ou bien un moment mémorable avec le streamer ou la streameuse.

Aujourd’hui, l’outil déborde de l’univers vidéoludique pour gagner l’ensemble de YouTube. Dans une page d’aide, Google prévient toutefois que l’outil « est actuellement disponible en version alpha limitée. […] Les créateurs ne peuvent pas s’inscrire pour participer à la phase de test alpha, mais nous espérons déployer prochainement cette fonctionnalité ». Il n’y a pas de calendrier de déploiement.

Dernières choses à connaître : les clips ne seront pas disponibles sur les vidéos conçues pour les enfants, les diffusions en direct durant plus de 8 heures et les directs qui ne sont pas enregistrés. Si le clip dure plus de 30 secondes, de la publicité peut apparaître. Enfin, le sort des clips est lié à celui des vidéos : si elles passent en privé, c’est la même chose pour les clips. Idem en cas de suppression du média.

