En fin de vie, les consoles actuelles ? Pas du tout et si vous n'avez pas profité des joies vidéoludiques de ces dernières années, le Prime Day d'Amazon vous permet de vous rattraper à bon prix sur les PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Bonus offert par la rédaction : une sélection de 3 bons jeux pour chaque console.

La génération actuelle de consoles de salon est en fin de carrière. On s’attend très vite à ce que Sony et Microsoft dévoilent la relève aux PS4 Pro et autres Xbox One X — peut-être avec une composante cloud computing. Mais les années qui s’achèvent ont vu sortir des perles vidéoludiques qui peuvent s’apprécier très confortablement sur les TV actuelles. Sans parler de la perle de console portable / de salon qu’est la Nintendo Switch, tout récemment complétée par une version allégée « Lite ».

Et, bien entendu, les Prime Days d’Amazon sont une bonne occasion de se mettre à niveau à un tarif imbattable. Pour rappel, il faut être client Prime (Premium) pour bénéficier des bons plans Prime Day — vous avez un mois d’essai gratuit. Un guide général et un guide dédié au stockage sont aussi disponibles.

On fait le tour des offres.

Nintendo Switch + Labo — 299 €

La Switch Lite coûtera moins de 200 €. Mais pour 99 € de plus, vous aurez des joy-cons détachables et un dock qui permet de connecter la console à un téléviseur et, dans ce pack, les excellents Labo de Nintendo. Certes, la Switch originale est moins funky que les nouvelles arrivantes, mais pour beaucoup de joueuses et joueurs, elle continuera d’être un choix de référence, ne serait-ce que pour les soirées multi sur le même canapé… forcément sur une TV.

3 excellents jeux soldés

Diablo 3 Eternal Collection : les joueurs PC que nous sommes ont eu du mal à l’admettre, mais Diablo 3 sur Switch est peut-être la meilleure version du jeu. Disponible à 35 €.

Dead Cells : vous avez fini Cuphead et souhaitez un nouveau type de challenge ? Le très beau Dead Cells est incontournable. Disponible à 21 €.

Civilization VI : autre classique du jeu PC réinventé pour la Switch, qui vous promettra des heures de conquêtes épiques au tour par tour… où vous voulez. Disponible à 27 €.

Microsoft Xbox One S — 229 €

La Xbox One est la perdante de la guerre des consoles actuelle, avec une base d’utilisateurs plus maigre que ses concurrentes et un faible nombre d’exclus. La console de Microsoft n’en reste pas moins exceptionnelle et s’enrichit d’année en année — notamment grâce au « Pass » que l’Américain a étendu au PC et qui permet de jouer à des jeux récents avec un abonnement. Pour Prime Day, un starter pack Xbox One S à 229 € comprend un casque, une manette en plus, FIFA 19, Apex Legends (Founders Edition), Forza Horizon 4 et Gears of War 4.

3 excellents jeux soldés

MotoGP 19 : Pour compléter Forza avec des plaisirs à deux roues. Disponible à 44 €.

Overcooked 2 : le jeu préféré de la rédaction de Numerama (et pourquoi on se déteste désormais). Disponible à 20 €.

Red Dead Redemption 2 : détesté ou adoré, le jeu de cowboys de Rockstar n'a pas laissé indifférent. Disponible à 30 €.

Sony PlayStation 4 — 249 €

Doit-on présenter la pestecheune 4 ? Celle qui a gagné le cœur des joueuses et joueurs tirera probablement sa révérence l’année prochaine — ce qui ne signifie absolument pas qu’elle sera périmée, bien au contraire. La machine de Sony permet de profiter des plus beaux jeux vidéo sur votre écran de TV. Et les excellentes exclus sont nombreuses. Notez que la PS4 Pro est disponible pour 349 € de plus.

3 excellents jeux soldés