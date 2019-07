Julien Cadot - il y a 1 minute Tech

Amazon a déclenché son Prime Day le 15 juillet 2019. Et une belle partie des offres concerne le stockage. Nous avons fait une petite sélection des meilleures offres.

Le stockage n’est pas très cher de nos jours et avec les Prime Days d’Amazon, certaines offres valent vraiment le coup. Qu’il s’agisse d’augmenter la capacité de stockage d’une Nintendo Switch, installer un SSD dans une configuration de bureau ou avoir du stockage mobile en masse, on trouve de tout. Et comme on est giga sympa, on a regroupé les meilleures offres juste ici.

Si vous cherchez d’autres bons plans, c’est sur cet article.

