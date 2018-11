Vous attendiez le Black Friday pour acheter une PS4, une Xbox One ou une Nintendo Switch ? Voici nos recommandations pour cette journée riche en promotions.

Ce vendredi 23 novembre c’est Black Friday. C’est donc l’occasion idéale pour craquer pour la console qui nous fait de l’œil depuis maintenant bien trop longtemps. Cette journée festive est effectivement riche en promotions et autres bons plans, ce qui permet de réaliser de belles économies sur des produits high tech, dont les jeux vidéo font partie.

On a donc écumé les différentes enseignes en ligne pour dénicher les meilleurs packs réussissant, au choix, une PlayStation 4, une Xbox One ou une Nintendo Switch avec un ou plusieurs jeux. Avec les longues soirées d’hiver qui s’annoncent, quoi de mieux qu’une console dotée d’un catalogue riche et varié comme compagnon ? Voici nos recommandations pour chacun des acteurs présents sur le marché.

PlayStation 4 Univers PlayStation 4

Numéro 1 du marché avec près de 90 millions d’exemplaires vendus en un peu moins de cinq ans, la PlayStation 4 n’a plus rien à prouver. Aujourd’hui, elle est dotée du meilleur catalogue d’exclusivités : un argument qui pèse lourd dans la balance au moment de faire un choix.

Et comme elle a atteint la maturité, on peut la trouver sous la barre des 300 euros accompagnée de deux ou trois jeux très récents. Notez qu’il existe des modèles 500 Go et 1 To : choisissez la capacité en fonction de votre goût pour les jeux téléchargés, qui peuvent vite prendre de la place.

Pack PS4 500 Go + 3 jeux : 299,99 €

Pack PS4 1 To + 2 jeux : 299,99 €

Pack PS4 500 Go + 1 jeu : 249,99 €

Xbox One Univers Xbox One

Si la Xbox One est copieusement battue par la PlayStation 4, elle n’en constitue pas moins un excellent produit. Surtout depuis que Microsoft a successivement lancé les versions S et X, toutes deux équipées d’un lecteur Blu-ray UHD. Une exclusivité de taille face à sa rivale.

Aujourd’hui, la Xbox One X est la console la plus puissante du marché : elle fait tourner certains jeux avec une résolution 4K native, soit de quoi idéalement accompagner une télévision UHD. De son côté, la Xbox One S se distingue par un rapport qualité/prix inouï. Un lecteur Blu-ray UHD bien doté en applications multimédia et accessoirement capable de faire tourner des jeux à moins de 200 euros ? Qui dit mieux.

On a aussi retenu le Xbox Game Pass dans notre liste : pour 59,99 euros, vous aurez un an d’accès à un catalogue composé d’une centaine de jeux, y compris les futures nouveautés Microsoft.

Pack Xbox One X + 2e manette + 4 jeux : 439 €

Pack Xbox One X + 1 jeu : 399 €

Pack Xbox One S 1 To + 1 jeu : 199 €

Abonnement 1 an Xbox Game Pass : 59,99 €

Nintendo Switch Univers Nintendo Switch

La Nintendo Switch ne boxe pas du tout dans la même catégorie que la Xbox One et la PlayStation 4. Elle joue sur un autre tableau.

La Switch, qui cartonne depuis son lancement, est une console à part, modèle de convivialité qui empile les manières de jouer et compte sur le savoir-faire de Nintendo pour faire vivre autre chose aux joueurs. Machine hybride, elle a déjà son Mario, son Zelda, son Pokémon et son Mario Kart.

Pack Switch + Diablo III : 359,99 € (30 € crédités sur le compte fidélité)

Pack Switch Néon + 2 jeux : 389,99 €

Pack Switch Grise + 2 jeux : 389,39 €