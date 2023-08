[Deal du jour] Après avoir fait le meilleur démarrage de la série, Zelda: Tears of the Kingdom continue de battre des records de vente. Le dernier épisode de la saga est aujourd’hui un peu moins cher, et passe sous la barre des 50 €.

C’est quoi, cette promotion sur le dernier Zelda ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vendu 69,99 € sur l’eShop de Nintendo. Il est actuellement proposé au prix de 49,99 € sur Amazon, en version physique sur Nintendo Switch.

C’est quoi, ce nouveau Zelda ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L’histoire se déroule toujours dans le même Hyrule, quelques années plus tard après la fin des évènements du jeu précédent. Vous incarnez toujours Link et partez encore à la recherche de la princesse Zelda, disparue sous vos yeux, lors d’une expédition dans les entrailles du château d’Hyrule. Ce nouvel opus de la saga n’apporte pas vraiment de révolution d’un point vu scénaristique, et propose toujours une histoire prétexte à l’aventure. Pourtant, le récit gagne en épaisseur et l’arc narratif de la princesse Zelda est passionnant et suffisamment bien écrit et mise en scène pour se suivre avec plaisir.

Le monde d’Hyrule gagne en taille et se divise maintenant en trois zones bien distinctes : le ciel, le bon vieux continent, et les abîmes. Le jeu pousse encore plus loin la narration environnementale, et laisse aux joueuses et aux joueurs le soin de construire leur propre vision de cet Hyrule en plein bouleversement. L’exploration est au cœur du jeu et il est impossible de ne pas se laisser porter par l’envie de découvrir ce qui se cache derrière chaque montagne, dans chaque ruine, à l’intérieur de chaque grotte. Le risque de se perdre parmi la somme de choses à faire est immense, mais terriblement excitant.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom invite souvent à la contemplation // Source : Nintendo

Est-ce que ce Zelda vaut le coup à moins de 50 € ?

Soyons honnête, en passant sous les 50 €, le jeu n’a pas non plus baissé radicalement de prix. Mais c’est une excellente occasion de recommander une fois de plus Tears of the Kingdom, qui bat déjà des records de ventes. Toutefois, le jeu n’est pas sans défaut, et ne fait pas pour autant l’unanimité. Au rang des critiques régulièrement formulées, certains problèmes déjà présents dans Breath of the Wild, comme les armes qui cassent ou les nombreuses ressources à collecter, passent encore moins bien dans ce nouvel opus. De plus, cette nouvelle proposition d’un Hyrule sur plusieurs niveaux n’est pas au goût de nombreuses joueuses et nombreux joueurs, qui critiquent le manque de points d’intérêt et le vide des zones. Des critiques parfaitement justifiées, qui, pour d’autres, font justement le charme du titre.

Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas non plus le plus beau jeu du monde, la Switch n’étant pas capable de rivaliser graphiquement avec les consoles nouvelles génération. Cependant, sa direction artistique sublime offre une proposition souvent absente des triple A d’aujourd’hui. Plutôt que de miser sur des graphismes réalistes, Nintendo mise sur votre ressenti, par une superbe gestion de la lumière, une faune et une flore très présente, de magnifiques décors mystérieux, et un environnement immense, qui invite fréquemment à la contemplation.

Notez que le guide officiel du jeu est disponible sur Amazon, au prix de 24,99 €. Il vous accompagnera dans l’aventure dans l’ordre de l’histoire, ou selon votre rythme et votre propre route.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre test de Zelda: Tears of the Kingdom

👉 Découvrez la liste ultime des meilleurs trucs à faire dans le jeu

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.