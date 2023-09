[Deal du Jour] Prévu pour le 05 octobre 2023 sur PC et consoles de salon, le nouveau jeu de la saga <em>Assassin’s Creed</em> semble revenir aux sources. Un épisode qui sent bon la nostalgie, dès maintenant disponible en précommande.

Où précommander Assassin’s Creed Mirage au meilleur prix ?

Assassin’s Creed Mirage est prévu pour le 05 octobre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, dans une version simple, appelée Launch Edition, une version Deluxe et une version collector. Le collector, qui contient une figurine de Basim, est rapidement devenu impossible à trouver, mais les autres versions sont encore disponibles en version physique, sur la plupart des sites revendeurs. L’édition Deluxe contient une tenue inspirée par Prince of Persia, des apparences d’aigle et de monture, des armes exclusives, ainsi qu’un livre d’art numérique, et la bande originale numérique. Rassurez-vous, malgré le buzz de la vidéo de Cyprien, aucun skin de Stéphane Bern à l’horizon.

Précommander Assassin’s Creed Mirage Launch Edition sur le site de Leclerc

Normalement vendue au prix de 49,99 €, c’est sur le site internet de Leclerc que la Launch Edition du jeu est la moins chère. Elle s’accompagne d’un bonus de précommande : La quête des Quarante Voleurs. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 4,99 €, mais que le retrait en magasin est gratuit.

Le jeu est disponible en version physique :

sur Xbox One et Series au prix de 36,78 €.

Précommander Assassin’s Creed Mirage édition Deluxe sur Amazon

La précommande de l’édition Deluxe du jeu s’accompagne de la même mission bonus, en plus des contenus exclusifs qu’elle contient. Vous la trouverez sur PS4, PS5 et Xbox One et Series, au prix de 59,99 € sur Amazon.

C’est quoi Assassin’s Creed Mirage ?

Assassin’s Creed Mirage est le treizième épisode de la franchise Assassin’s Creed, débutée en 2007. L’histoire se passe dans le Bagdad de 861, et suit le personnage de Basim Ibn Ishaq, déjà vu dans le précédent jeu Assassin’s Creed Valhalla. Dans ce nouvel opus, les joueuses et les joueurs devront gravir les échelons de la confrérie des Assassins, en partant du simple statut de voleur.

Après des épisodes de qualité inégale, et bien trop long pour leur propre bien, Ubisoft revient à une formule plus classique, qui a su faire les beaux jours de la saga. Le jeu est déjà en précommande, et comme souvent avec des triple A aussi attendus, plusieurs éditions sont disponibles. En plus des éditions simples, vous trouverez des éditions Deluxe et Collector, pas forcément indispensables, mais accompagnées de bonus qui raviront les fans. Malheureusement, il n’est déjà plus possible de trouver l’édition Collector en ligne.

