Contrairement à ce que certaines rumeurs suggéraient, la sortie de Grand Theft Auto VI n’est pas prévue pour le début de l’année 2025. Dans ses résultats financiers, Take-Two Interactive annonce viser « automne 2025 », avec un risque de report.

Il n’y a pas eu de nouveau GTA depuis le 17 septembre 2013. Un rythme de renouvellement quasiment inédit dans le jeu vidéo, qui fait de GTA V un titre à la longévité unique. Douze ans plus tard, sans doute à la même période, GTA VI sortira enfin sur PS5 et Xbox Series.

À l’occasion de la publication de ses résultats financiers, Take-Two Interactive, l’éditeur de la série Grand Theft Auto, est prévu pour « l’automne de l’année 2025 ». Les rumeurs sur une sortie en début d’année, que certains pensaient avoir décelé dans la bande-annonce, ne sont pas avérées.

GTA 6 disponible à l’automne 2025… dans le meilleur des cas

« Automne 2025 », dans le jargon financier, cela veut dire entre octobre et décembre 2025. Un calendrier de sortie important pour l’industrie du jeu vidéo, puisqu’il couvre les périodes de Black Friday et de Noël, qui boostent souvent la vente de consoles. Take-Two Interactive espère pouvoir compter sur GTA VI pour finir l’année 2025 dans le vert et rassurer les investisseurs.

Cette sortie plus tardive qu’annoncée devrait faire du bien à Sony et Microsoft, qui viennent de gagner du temps pour dévoiler leurs nouvelles consoles de mi-génération. La PS5 Pro, qui pourrait être lancée fin 2024, aura plus de temps pour entrer dans les foyers. Un maximum de personnes pourra donc profiter de GTA VI dans sa qualité maximale au lancement (pour rappel, la sortie PC n’est pas prévue en 2025), en étalant l’achat de la console et du jeu le plus attendu de la décennie de quelques mois.

« Dans ses résultats financiers, Take-Two annonce que Rockstar Games bascule de 2025 à automne 2025 ». // Source : X

« Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre précédemment établie par Rockstar Games de l’année 2025 à l’automne de l’année 2025 pour Grand Theft Auto VI. Nous sommes convaincus que Rockstar Games offrira une expérience de divertissement inégalée, et nos attentes quant à l’impact commercial du titre ne cessent de croître », explique Take-Two, pour expliquer ses prédictions financières.

Seule question : Rockstar Games finira-t-il le jeu à temps ? La menace d’un report, une pratique de plus en plus courante dans l’industrie, plane sur GTA 6. Une sortie en 2026, une fenêtre pas si éloignée de l’automne 2025, pourrait gâcher le Noël de Rockstar (et celui de millions de joueuses et joueurs). Au vu des habitudes de Rockstar, une deuxième bande-annonce devrait être dévoilée d’ici l’automne 2024.

