[Deal du jour] Les montres connectées de Garmin s’adressent avant tout à celles et ceux qui font du sport et souhaitent suivre leur progrès. Déjà abordable, la Garmin Instinct E l’est un peu plus en ce dernier jour de soldes d’été.

Sur le vaste marché des montres connectées, certains modèles sont clairement dédiés à la pratique sportive, autant dans leur fonction que dans leur style, résolument sportif. Le fabricant Garmin mise tout sur le suivi sportif avec ses montres robustes, bourrées de capteurs et de fonctionnalités. Le constructeur possède des modèles haut de gamme assez onéreux, et heureusement, quelques modèles abordables, comme cette Garmin Instinct E.

La montre connectée Garmin Instinct E est normalement vendue 299,99 €. Elle est disponible pour les soldes au prix de 284,05 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre Garmin ?

La montre Instinct E possède un design courageusement sportif, autant sur son bracelet que sur son cadre. Difficile de la porter au quotidien sans donner l’impression de revenir d’un trail. La montre de Garmin impressionne aussi par la solidité de son boîtier en polymère renforcé et ses certifications MIL-STD-810H et 10 ATM. Elle peut ainsi résister aux températures extrêmes, aux chocs, à la poussière et à l’eau, et pour plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Garmin Instinct E // Source : Garmin

Le boitier est doté d’un écran MIP transflectif de 0,86 pouce résistant aux rayures, d’une définition 166 × 166 pixels. La dalle utilise la lumière extérieure comme rétroéclairage et économise ainsi de la batterie, en plus d’être parfaitement lisible en extérieur. Notez que l’écran n’est pas tactile. Pour la navigation, il faudra donc passer par plusieurs boutons physiques afin de parcourir les menus. La navigation est heureusement instinctive et réactive.

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour les soldes d’été, pour une montre robuste et complète qui embarque les fonctions essentielles de suivi santé et bien-être. Vous retrouverez les classiques suivis de la fréquence cardiaque, analyse avancée du sommeil, suivi du stress ou relevé du taux d’oxygénation du sang. La montre n’est pas compatible GPS multibande mais prend en charge plusieurs GNSS pour assurer un suivi d’itinéraire fiable. Un altimètre barométrique est aussi de la partie.

Couplée avec votre smartphone Apple ou Android, la Instinct E peut recevoir des e-mails, des messages et des notifications. Enfin, son autonomie peut aller jusqu’à 14 jours en mode montre connectée, jusqu’à 70 heures en mode GPS.

Les points à retenir sur la Garmin Instinct E :

Une montre robuste

Un suivi santé très complet

Deux semaines d’autonomie

