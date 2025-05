Lecture Zen Résumer l'article

Très connu en France, le forfait Free 5G à 19,99 euros par mois inclut 35 Go d’Internet depuis plus de 110 destinations. Mais saviez-vous que SFR, par l’intermédiaire de sa filiale RED, propose lui aussi un forfait très généreux à l’étranger, au même prix. Lequel est le meilleur pour voyager ?

Quand on voyage à l’étranger, il y a plusieurs solutions : prendre un forfait local, utiliser une application pour acheter de la data, souscrire une option payante chez son opérateur français ou consommer Internet au mégaoctet, avec généralement des factures en milliers d’euros à la fin du mois.

Il existe une cinquième option aussi avantageuse : prendre un forfait mobile en France avec une généreuse enveloppe de données à l’international. Parmi eux, il y a le forfait Free 5G (le meilleur pour de nombreux voyages), ainsi que le forfait de RED by SFR Spécial Voyage. Lequel est le meilleur ?Voici notre comparaison. .

Le prix : le même, sauf si vous avez une Freebox

Chez RED by SFR, le forfait Spécial Voyage coûte 19,99 par mois, sans engagement. Il faut ajouter à cela la carte SIM ou la carte eSIM, au choix, vendue 10 euros.

Chez Free, le forfait Free 5G est au même prix : 19,99 euros par mois, sans engagement. Mais si vous êtes abonné à la Freebox Pop, vous ne payez que 9,99 euros par mois et la carte SIM/eSIM est offerte (sinon, il faudra payer 10 euros). Pour les autres abonnés Freebox, le forfait Free 5G est proposé à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros.

Les abonnés Freebox (Pop) paient moins cher leur forfait // Source : Capture Numerama

Sur le prix, c’est Free qui gagne de peu : son forfait est aussi intéressant que celui de son concurrent, mais l’est davantage si vous avez déjà une Freebox.

Qu’offrent les forfaits de SFR et Free en France ?

Les deux opérateurs proposent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 350 Go de data en 5G. Il n’y a pas de différences ici : tout dépend de ce que vous captez le mieux.

Le forfait Spécial Voyage de RED by SFR

Parmi les à côtés, RED by SFR propose 1 Go de stockage sur SFR cloud, son service de cloud (ce n’est pas vraiment utile). Free, lui, donne accès à OQEE, son application pour regarder la télévision en direct ou en replay. Free est aussi le seul avec la 5G SA

Qu’est-ce qui est inclus à l’étranger ?

Les deux forfaits ont un point commun : ils intègrent beaucoup plus de pays que la plupart des autres offres, qui se limitent généralement à l’Europe (c’est la loi) et parfois aux États-Unis et au Canada.

Chez Free, on a 35 Go de données valables dans 110 destinations . L’opérateur parle de 4G, mais c’est généralement de la 5G.

. L’opérateur parle de 4G, mais c’est généralement de la 5G. Chez SFR, on a 35 Go de données, mais dans 124 destinations. SFR en propose donc un peu plus.

Un des avantages de Free est qu’il permet de téléphoner et d’envoyer des SMS en illimité depuis les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles, qu’on soit dans ces pays ou en France métropolitaine. On peut aussi appeler vers les mobiles en illimités de l’Alaska, Hawaï et de la Chine ainsi que vers les fixes dans plus de 100 destinations.

Une carte Free Mobile à San Francisco. // Source : Numerama

Les destinations incluses chez Free et SFR

110 destinations d’un côté (Free), 124 de l’autre (RED by SFR), mais 35 Go dans les deux cas : le match est serré. En réalité, tout dépend de vos destinations. Avec leurs prix, les forfaits français sont parfois plus compétitfs que ceux des opérateurs locaux.

Parmi les exclusivités majeures (les pays disponibles seulement chez un des deux opérateurs) :

Chez Free , on a Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Jersey, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin, Vatican et Wight en Europe. L’opérateur inclut aussi le Paraguay, Macao et Chypre du Nord.

, on a Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Jersey, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin, Vatican et Wight en Europe. L’opérateur inclut aussi le Paraguay, Macao et Chypre du Nord. Quant à SFR, il se distingue surtout sur sa couverture en Afrique avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Nigéria et la République centrafricaine. L’opérateur dispose aussi de l’Albanie, Andorre, la Moldavie, les Îles Malouines, le Japon et Singapour.

Dans ces deux listes, il y a plusieurs grands absents. Parmi eux : la Bosnie-Herzégovine, la République dominicaine, le Vietnam, Taïwan, les Philippines, l’Arabie Saoudite ou le Liban.

Free 5G RED by SFR Spécial Voyage Prix 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox) 19,99 €/mois Prix de la carte SIM 10 € (offerte pour abonnés Freebox Pop, SIM ou eSIM) 10 € (SIM ou eSIM) Données en France 350 Go 5G 300 Go 5G Données à l’étranger 35 Go 35 Go Nombre de pays inclus 110 destinations 124 destinations Pays exclusifs en Europe Gibraltar, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Jersey, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin, Vatican, Wight Albanie, Andorre, Moldavie Pays exclusifs en Afrique – Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, Nigéria, République centrafricaine Pays exclusifs en Asie Macao Japon, Singapour Autres pays exclusifs Paraguay, Chypre du Nord Îles Malouines

Les pays couverts chez Free

France métropolitaine, DOM, Union européenne.

Reste de l’Europe : Arménie, Biélorussie, Géorgie, Gibraltar , Guernesey , Île de Man , Îles Féroé , Islande , Jersey , Liechtenstein , Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Norvège , Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin , Serbie, Suisse, Ukraine, Vatican , Wight .

Arménie, Biélorussie, Géorgie, , , , , , , , Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, , Royaume-Uni, Russie, , Serbie, Suisse, Ukraine, , . Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Comores, Égypte, Madagascar, Sénégal, Tunisie.

Afrique du Sud, Algérie, Comores, Égypte, Madagascar, Sénégal, Tunisie. Amériques : Alaska, Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, Hawaï, Honduras, Îles Vierges américaines, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay , Porto Rico, Salvador.

Alaska, Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, Hawaï, Honduras, Îles Vierges américaines, Mexique, Nicaragua, Panama, , Porto Rico, Salvador. Asie-Océanie : Australie, Bangladesh, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Macao , Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande.

Australie, Bangladesh, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Kazakhstan, , Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande. Moyen-Orient : Chypre du Nord, Émirats arabes unis, Israël, Turquie.

Les pays couverts chez SFR

France métropolitaine, DOM, Union européenne.

Reste de l’Europe : Albanie , Andorre , Macédoine du Nord, Moldavie , Monaco, Monténégro, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Ukraine.

: , , Macédoine du Nord, , Monaco, Monténégro, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Ukraine. Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun , Comores, Côte d’Ivoire , Egypte, Kenya , Madagascar, Maroc , Nigéria , République centrafricaine , Sénégal, Tunisie.

Afrique du Sud, Algérie, , Comores, , Egypte, , Madagascar, , , , Sénégal, Tunisie. Amériques : Alaska, Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Hawaï, Honduras, Iles Malouines , Iles Vierges américaines, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico.

: Alaska, Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Hawaï, Honduras, , Iles Vierges américaines, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico. Asie-Océanie : Arménie, Australie, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Corée du Sud, Géorgie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon , Kazakhstan, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Singapour , Sri Lanka, Thailande.

Arménie, Australie, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Corée du Sud, Géorgie, Hong Kong, Inde, Indonésie, , Kazakhstan, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, , Sri Lanka, Thailande. Moyen-Orient : Émirats arabes unis, Israël, Turquie.

À moins que vous ayez besoin d’une destination en particulier, comme le Maroc, le Japon ou Andorre, le forfait RED by SFR n’est pas forcément le meilleur. Free mise avant tout sur la proximité, quand SFR fait le pari de l’Afrique et de l’Asie. Son forfait est sans doute plus adapté aux grands voyageurs.

Autre élément important, quel est le réseau choisi par les opérateurs dans les autres pays ? Une donnée rarement communiquée.

Que proposent les autres opérateurs ?

Quant à Orange, Bouygues Telecom ou encore SFR (et plus généralement les autres MVNO), ils ne proposent malheureusement pas de vrais forfaits internationaux. Les offres sont souvent plus chères, ou alors avec moins de destinations et/ou moins de data incluse :

Bouygues Telecom en propose un à 54,99 euros par mois avec seulement 20 destinations supplémentaires (et 40 Go) ;

Chez SFR, comptez 25,99 euros pour 30 Go dans 34 destinations (mais il y a 100 Go dans plusieurs pays hors de l’Union européenne) ;

Sosh propose un forfait à 20,99 euros par mois avec 35 Go dans 19 pays d’Afrique.

Bref, privilégiez RED et Free avant de partir en vacances. JE

