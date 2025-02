Lecture Zen Résumer l'article

Le CEO de Take-Two Interactive a confirmé que la version PC de GTA 6 ne sera pas disponible tout de suite. C’est une mauvaise nouvelle, mais personne n’en sera étonné.

Cela aurait pu être une belle surprise, mais Take-Two Interactive ne bousculera pas ses habitudes. Dans un entretien accordé à IGN et paru le 10 février 2025, Strauss Zelnick, son CEO, a indiqué une bonne fois pour toutes que la version PC de GTA 6 ne sortira pas immédiatement. Pour le moment, le futur blockbuster de Rockstar Games est toujours attendu pour cet automne, sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Si Strauss Zelnick révèle que certains jeux du catalogue de Take-Two Interactive sont bien disponibles partout simultanément (comme Civilization VII), c’est rarement le cas des jeux de Rockstar Games. Il rappelle : « On ne commercialise pas toujours sur toutes les plateformes en même temps. Historiquement, Rockstar Games commence avec certaines plateformes et, ensuite, lance sur d’autres. » Ce fut le cas pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2, avec un public PC qui a dû se montrer un peu plus patient.

Rassurez-vous, GTA 6 sortira sur PC

Strauss Zelnick se montre bien évidemment très enthousiaste avec la future version PC de GTA 6 — qui n’a pas encore été officialisée, mais qu’on peut déjà tenir pour acquise. Selon le grand patron, les ventes générées sur PC peuvent peser jusqu’à 40 % du volume total, une part colossale que Take-Two Interactive ne saurait négliger. Sur Steam, les titres de Rockstar Games sont particulièrement populaires. Il y a peu, Red Dead Redemption 2 a, par exemple, battu son record d’affluence, avec près de 100 000 personnes connectées en même temps.

« On a constaté que le PC prend de plus en plus d’importance dans notre activité, et je ne serai pas surpris de voir cette tendance se poursuivre », confie Strauss Zelnick. Autant dire que l’arrivée de GTA 6 sur PC sera un tout autre événement, et générera un succès immense.

En attendant, pour jouer vite à GTA 6, il faudra être propriétaire d’une PS5, d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X. Sur ce point, Strauss Zelnick est formel : le titre de Rockstar Games va faire vendre des millions de consoles. Il s’explique : « Je ne pense pas que les tarifs vont nous aider, mais je pense qu’il va y avoir une croissance des consoles en 2025 en raison du calendrier, et pas seulement le nôtre, également celui des autres. Je ne suis donc pas inquiet face à la baisse des consoles. » Bref, on devrait vivre un bon Noël 2025.

