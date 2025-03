Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’une offre fibre ultra-rapide à un tarif abordable, Bouygues Telecom a une proposition qui pourrait vous intéresser. L’opérateur offre en ce moment les frais de mise en service, soit une économie de 48 euros.

Le marché des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) se transforme progressivement en France ces dernières années. On ne parle pas seulement des débits qui ne cessent de progresser, mais de l’ajustement des offres pour qu’elles correspondent davantage à notre époque. Parmi les innovations en ce sens, Bouygues Telecom a lancé fin 2024 une offre sans télévision ni téléphonie fixe (de plus en plus obsolète), avec uniquement la fibre à très haut débit.

Cette offre B&YOU Pure Fibre (8 Gb/s) profite en ce moment des frais de mise en service offerts, permettant d’économiser tout de même 48 €. Autre bonne nouvelle, Bouygues vous rembourse les frais de résiliation de votre ancien opérateur pour faciliter la migration. Il n’y a que l’abonnement à payer !

L’offre est valable pour toute souscription effectuée entre le 11 et le 20 mars 2025.

C’est quoi, cette offre B&YOU Pure Fibre ?

La B&YOU Pure Fibre de Bouygues Telecom est une offre fibre dédiée exclusivement à Internet. Contrairement aux offres traditionnelles, elle ne comprend pas de services annexes comme la TV ou la téléphonie fixe, des services souvent sous-utilisés par de nombreux consommateurs.

Proposée à 23,99€ par mois, cette offre est aussi sans engagement et dispose d’un rapport qualité-prix quasiment imbattable. En effet, le débit peut atteindre 8 Gb/s pour les foyers éligibles à la norme XGS-PON, ce qui place cette offre parmi les plus rapides du marché grand public. Notez que si vous n’êtes éligible à cette technologie, vous pourrez compter tout de même sur un débit de 2 Gb/s (900 Mb/s en envoi), qui reste largement supérieur à la moyenne des concurrents. Pour savoir si vous êtes éligible au, le mieux est de vérifier directement sur le site de Bouygues Telecom.

B&YOU Pure fibre // Source : Bouygues

Cette offre B&YOU Pure Fibre est-elle une bonne affaire ?

Oui, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le tarif de 23,99€ par mois, sans engagement, est extrêmement compétitif par rapport au reste du marché. Bouygues est aujourd’hui le seul sur ce segment de prix à proposer une offre avec ce débit. Cela s’explique par le fait que Bouygues élimine les services secondaires qui font grimper le prix des abonnements classiques (comme la télévision ou la téléphonie fixe).

La promotion en cours, qui permet de bénéficier de la gratuité des frais de mise en service, est aussi un argument de taille car ces frais s’élèvent habituellement à 48 €. Et ce n’est pas tout : Bouygues Telecom prend également en charge jusqu’à 50€ des frais de résiliation de votre ancien opérateur. Vous passez donc directement sur le nouveau forfait, avec une résiliation automatique de votre ancien opérateur.

Bref, si vous n’êtes plus satisfait de votre FAI, c’est peut-être le moment de changer.

Les points à retenir sur B&YOU Pure Fibre :

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en upload

Compatible Wi-Fi 6E

Uniquement la connexion fibre (pas de fixe, ni TV).

