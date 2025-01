Lecture Zen Résumer l'article

Les opérateurs continuent de ruser pour rendre leurs offres fibre plus accrocheuses. Depuis peu, Bouygues Telecom a, lui aussi, élargi sa gamme d’appareils avec des iPad affiché à partir de 99 € pour un abonnement Bbox must ou Ultym. Mais est-ce que ces offres valent vraiment le coup ?

Depuis quelque temps, il n’est pas rare de voir toute sorte de produit high-tech inclus dans des souscriptions à des box de fournisseur d’accès. Casque, VR, consoles de jeu, TV ou même vidéoprojecteur, on trouve de tout. Souvent affiché à des prix ultra-compétitif, il faut généralement s’engager sur la durée pour bénéficier de l’offre.

C’est précisément ce que propose Bouygues Telecom avec son offre Bbox must ou Bbox Ultym incluant un iPad à partir de 99 €.

Un iPad dans une offre fibre de Bouygues Telecom

Depuis quelques jours, Bouygues Télecom a élargi la gamme de produits disponible en promotion à la souscription d’un abonnement Fibre. On retrouve précisément deux modèles d’iPad :

La seule et unique condition pour bénéficier des prix affichés est de souscrire à un abonnement Bbox. Deux offres sont concernées.

La première est l’offre Bbox Must à 42,99 € par mois (puis 49,99 € par mois la deuxième année avec un engagement de 2 ans). Celle-ci propose des débits fibre rapides avec 2 Gb/s en débit descendant et 900 Mb/s en upload. De plus, elle inclut le Wi-Fi 6 et l’accès à la box TV 4K (180 chaînes) de Bouygues.

En seconde possibilité, on retrouve la Bbox Ultym à 50,99 € par mois (puis 57,99 € par mois la deuxième année avec un engagement de 2 ans), qui propose, quant à elle, des débits bien plus élevés sur le papier, avec 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en upload. Elle propose pour sa part du Wi-Fi 6E ainsi que Box TV 4K avec 180 chaines.

Les offres combo iPad + Bbox de bouygues // Source : Capture Bouygues Telecom

Est-ce que cela vaut le coup ? On a calculé

Sur le papier, un iPad à 99 € a tout l’air d’une bonne affaire, d’autant plus que les tablettes proposées sont toutes de bonnes références. Toutefois, si l’on ramène la facture complète à la fin, pas sûr que cela vaille totalement le coup.

Prenons l’exemple de l’iPad 10. Avec l’abonnement Must, le coût réel sans l’iPad est de 34,99 € par mois (puis 41,99 € la deuxième année, avec un engagement d’un an minimum). En ajoutant le prix initial de la tablette (99 €), la différence de coût d’abonnement sur deux ans (192 €), ainsi que les frais de mise en service (48 €), le total atteint 339 € pour l’iPad 10 – bien loin des 99 € affichés. Sur le papier, cela reste un bon prix avec une économie de 70 €. On retrouve d’ailleurs cette même remise de 70 € sur tous les iPad après calculs, et ce qu’importe l’offre ou le modèle.

iPad 10e génération (256 Go) : facture totale 509 € ;

iPad Air (M2, 128 Go) : facture totale 649 €.

Alors verdict ? Eh bien, il existe des offres similaires sans pour autant s’engager dans un abonnement fixe de plusieurs années. Pour continuer sur l’exemple de l’iPad 10, le modèle est parfois proposé à un tarif proche durant les évènements commerciaux.

Prix de l’iPad 10 le 1ᵉʳ décembre sur Amazon // Source : Keepa

Pour les soldes d’hiver, on le retrouve, par exemple, en promotion chez e.Leclerc (vendeur TechStark). En d’autres termes, l’offre de Bouygues n’est pas si intéressante pour avoir la tablette d’Apple. Mieux vaut l’acheter à côté lors d’une promotion et prendre un abonnement moins onéreux — même Bouygues en propose régulièrement.

