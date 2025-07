Lecture Zen Résumer l'article

L’application Google Maps prépare une évolution d’interface qui va inclure des retouches visuelles. Ce ne sont pas les cartes qui vont changer, mais certaines fiches pratiques.

C’est une mise à jour qui ne sera certes pas aussi spectaculaire que la vue immersive de Google Maps, mais c’est une évolution qui n’en demeurera pas moins bienvenue pour le confort visuel des internautes. Comme la relevé Android Authority le 21 juillet 2025, la célèbre application de cartographie et de navigation GPS change légèrement de look.

Précisément, c’est au niveau des informations pratiques, lorsque l’on cherche des indications sur un lieu, que le nouveau style s’applique. En effet, quand on tape une adresse ou un site d’intérêt, Google Maps peut afficher, à la demande de l’internaute, une fiche en surimpression. Par défaut, celle-ci est en partie repliée en bas de l’écran.

Lorsque l’internaute la fait glisser vers le haut pour l’afficher en grand, des informations diverses sont proposées, en fonction du type de lieu. Cela peut être le prix du billet d’entrée si la visite est payante, l’adresse, le site web, les horaires d’ouverture et de fermeture, les avis, des photos, l’estimation de l’affluence, le plan d’intérieur, et ainsi de suite.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Un redesign des fiches d’information de Google Maps

C’est donc cet encart mobile qui évolue visuellement. Essentiellement, cette nouvelle interface revue et corrigée réaménage les différentes sections des fiches informatives. Elle les re-hiérarchise aussi et les fait mieux ressortir, en utilisant des aplats de couleur pour distinguer les rubriques les unes des autres et les séparer du fond.

Cette réorganisation permet ainsi de remonter des indications importantes (comme le degré de fréquentation d’un lieu touristique, qui est un élément clé pour une app de navigation) et d’en redescendre certaines, un peu plus secondaires (l’option « suggérer une modification » est moins capitale au jour le jour et peut être placée plus bas).

Pour aller plus loin Comment fonctionne la modélisation d’une ville en 3D ?

Évolution dans Google Maps sur un même lieu. // Source : Captures d’écran

La taille d’un écran de smartphone étant relativement limitée, l’agencement des éléments visibles dès l’ouverture de l’application revêt un caractère crucial. Il faut déterminer ce qui est le plus important à montrer en priorité et accepter de renvoyer le reste autre part, au moyen de raccourcis, d’onglets, de menus dépliants ou d’ascenseurs à descendre.

On le voit par exemple avec la section dévolue aux billets. Dans la version courante de Maps, celle-ci prenait une place notable, sur plusieurs lignes, en proposant plusieurs options d’achat. L’interface actualisée remplace le tout par une seule ligne, sous forme de bouton d’action permettant d’afficher tous les tickets. Cela libère de la place pour d’autres renseignements.

En creux, ces retouches de style visent à améliorer l’expérience d’utilisation et le confort de navigation, avec l’espoir que l’internaute se repère mieux dans l’application, accède rapidement aux infos clés et qu’il saisisse plus clairement ce qui peut faire l’objet d’une action ou pas (la transformation de certains liens en boutons va dans ce sens).

Pour celles et ceux qui désirent rapidement mettre la main sur ce nouveau look, la patience sera le maître mot : son déploiement est susceptible de prendre du temps, comme nombre d’autres changements dans Google Maps. Selon nos constatations, cette mise à jour est absente sur le Play Store ce 22 juillet 2025, et n’a donc pas été récupérée sur nos téléphones.

Pour aller plus loin Les 3 meilleures alternatives open source à Google Maps

Google Maps Télécharger gratuitement Play Store Apple Store

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama