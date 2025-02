Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les opérateurs proposent des offres de plus en plus ciblées pour vous donner envie de passer chez eux. Bouygues Telecom ne déroge pas à la règle et accompagne ses abonnements Bbox must gaming et Ultym gaming d’une PS5 à moindre coût.

C’est quoi, cette offre gaming de Bouygues ?

L’offre Bbox gaming de Bouygues Telecom propose la PS5 à un prix réduit si vous souscrivez à l’abonnement fibre Bbox must gaming au prix de 42,99 € par mois, ou l’abonnement fibre Bbox ultym gaming à 50,99 € par mois. Les deux modèles de PS5 Slim font partie de l’offre :

La PS5 Slim Numérique est au prix de 169 € au lieu de 449 €

La PS5 Slim édition Standard est au prix de 269 € au lieu de 549 €

C’est quoi, cette fibre Bbox ?

La Bbox must gaming avec option TV met à votre disposition le Wi-Fi 6 et 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Vous pourrez jouer en ligne sans latence et télécharger des jeux rapidement sur votre console. Une box TV 4K est comprise dans l’abonnement.

La Bbox ultym gaming offre quant à elle des vitesses de téléchargement et de chargement plus élevées, avec jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, avec le Wi-Fi 6E. Vous pouvez demander un ou plusieurs répéteurs sur demande, pour étendre le signal du Wi-Fi. Quant à la box TV, elle est compatible HDR. Notez que les services de SVOD Prime Video, Universal+ et le service Cafeyn sont offerts pendant six mois avec les deux Bbox, avant de devenir payants, mais vous pourrez alors les résilier.

L’offre B&You en détail // Source : Bouygues Telecom

L’offre de Bouygues sur la PS5 vaut-elle le coup ?

Si vous avez besoin d’un accès à la fibre très haut débit, d’une box TV et de la console de Sony, c’est une offre qui peut être intéressante au regard de la remise immédiate. Mais gardez à l’esprit que le coût réel se rapproche du prix catalogue d’une PS5 avec les mensualités.

Prenons l’exemple de la PS5 Slim Numérique. Avec l’abonnement Bbox Must Gaming à 42,99 € par mois, le coût réel sans la PS5 est de 34,99 € par mois (puis 41,99 € à partir de la deuxième année, avec un engagement de deux ans). En ajoutant le prix de la PS5 (169 €), la différence de coût d’abonnement sur deux ans (192 €), ainsi que les frais de mise en service (48 €), le total atteint 409 € pour la PS5 numérique – bien loin des 169 € affichés. Cela reste un bon prix sur le papier, avec une économie de 40 €.

On retrouve cette même réduction de 40 € sur les deux modèles de PS5, qu’il s’agisse de la version numérique ou de l’édition standard, avec un prix total de 509 € pour la version standard à 269 €.

La PS5 plein tarif et un abonnement fibre à moindre coût, comme la fibre B&You Pure Fibre à 23,99 € par mois, peut aussi constituer un bon deal. Mais vous n’aurez de box TV. Notez que les deux Bbox donnent accès à plus de 180 chaînes, ainsi qu’à une ligne téléphonique avec les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

