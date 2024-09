Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous en avez marre de vos Joy-Con, ou que vous souhaitez passer à des modèles plus adaptés à votre style de jeu, le pad pro Hori Split est disponible avec une réduction.

C’est quoi, cette promotion sur ces Joy-Con pour Swith ?

Le Hori Split Pad Pro Zelda pour Nintendo Switch est une paire de Joy-Con pro sous licence officielle Nintendo, normalement vendu 59,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 44,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce pad pro pour Switch ?

Si vous jouez souvent à votre Switch en mode nomade, les Joy-Con classiques peuvent vite s’avérer limités, s’ils ne souffrent pas déjà du fameux Joy-Coy Drift, qui les rend carrément inutilisables. La manette Pro de la Switch est une excellente alternative, mais principalement pour jouer en mode docké. Le Hori Pad Pro est l’équivalent de cette dernière et remplace une paire de Joy-Con classique lorsque vous utilisez la console en mode nomade.

Le Split Pad Pro de Hori est plus gros et plus large qu’une paire de Joy-Con traditionnelle, mais offre une prise en main plus agréable grâce à des poignées à la bonne préhension et aux finitions antidérapantes. Les boutons et les gâchettes sont revus et corrigés, et deux nouvelles gâchettes configurables font leur apparition à l’arrière du pad. Plus larges et cette fois-ci montés sur des interrupteurs, les boutons sont plus précis et réactifs, et l’expérience de jeu bien plus agréable. La croix directionnelle et les sticks analogiques sont aussi plus précis, et une fonction turbo fait son apparition, afin de simuler un appui répété sur une touche.

Le Hori Split Pad Pro offre une bien meilleure préhension qu’avec des Joy-Con normaux // Source : Hori

À ce prix, cette manette pour Switch est-elle une bonne affaire ?

Rarement en promotion, c’est une excellente affaire à moins de 45 €, surtout pour un produit sous licence officielle Nintendo. Cette promotion arrive quelques jours avant la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un titre à savourer en mode nomade et idéal pour tester le Hori Split Pad Pro.

Notez toutefois que malgré ses qualités, le Split Pad n’est pas à réserver aux joueuses et aux joueurs à la recherche de polyvalence. La manette d’Hori est en effet dépourvue de batterie. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser lorsque la console est en mode docké. Notez aussi l’absence de gyroscope, ou de vibrations, qui peuvent s’avérer un frein à l’achat.

