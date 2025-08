Lecture Zen Résumer l'article

Proton annonce le lancement de Proton Authenticator, un logiciel pour smartphone et pour ordinateur pour gérer ses codes pour la double authentification. L’outil vient challenger les ténors du genre, comme Google Authenticator.

Avoir un mot de passe d’excellente qualité et unique par service, c’est bien. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, c’est mieux. Et activer la double authentification, gérée depuis une application dédiée, c’est idéal. Ainsi, avec ces trois actions, vous avez atteint un degré de sécurité informatique assez élevé pour éviter bon nombre de périls.

Pour qui veut aller plus loin, il y a toujours de la place pour faire davantage. Par exemple, il vaut mieux se servir d’une application pour l’authentification à deux facteurs, plutôt que de recevoir des SMS. Cela réduit l’exposition à des attaques particulières. Dans ce segment, il existe des options variées : Google, Microsoft, Apple, Authy ou encore 1Password.

Depuis le 31 juillet, on peut compter sur un nouveau challenger : Proton. La société suisse (qui envisage toutefois de quitter le pays en raison d’un cadre législatif susceptible de se dégrader) a lancé son propre authenticator, une petite application pour smartphone (iOS et Android) et PC (Windows, macOS et Linux).

Appelé Proton Authenticator, afin de bien expliciter son rôle et d’apparaître en alternative claire de Google Authenticator et Microsoft Authenticator, le service apparaîtra très familier à celles et ceux qui utilisent l’authentification à deux facteurs au quotidien. C’est là que l’on configure les accès de ses comptes, en ligne, pour mieux les protéger.

Un exemple ? Vous voulez vous connecter à votre compte Instagram. Vous entrez votre mot de passe puis, quand le réseau social vous le demande, vous allez chercher le code temporaire de double authentification dans votre application. Ce code est régénéré par cycle : vous avez donc une fenêtre de tir limitée pour l’inscrire et finaliser votre connexion.

Quel serait l’intérêt de passer à Proton Authenticator ?

Dans ce domaine, n’importe quelle application déjà existante fait déjà le travail. Alors, quel serait le gain d’abandonner Google, par exemple, dont le logiciel est l’une des options les plus en vogue ? Sans surprise, c’est avec les arguments qui ont participé au succès de ses autres projets que Proton se présente aux internautes : la vie privée.

Comme avec Proton VPN, Proton Calendar, Proton Pass, Proton Drive, Proton Mail ou Proton Wallet, on retrouve dans Proton Authenticator le souci de rendre l’application open source (tout le monde peut contrôler le code source pour vérifier ce qu’il contient) et de s’abstenir de tout pistage ou publicité embarquée.

Et puis Proton signale que sa fonctionnalité de synchronisation entre tous les appareils est chiffrée — une sécurité que tout le monde ne propose pas, comme… Google. Le tableau de comparaison est évidemment flatteur pour la société, puisque les critères choisis sont tous cochés et les autres ont toujours au moins un défaut.

Par ailleurs, parmi les autres mécanismes de Proton Authenticator, il est fait mention de sauvegardes automatiques, d’un fonctionnement y compris hors ligne et d’un verrouillage de l’application par biométrie ou code PIN pour plus de sécurité. Mais surtout, pour convaincre de migrer, Proton promet que l’important et l’exportation d’un outil à l’autre sont faciles.

Il reste maintenant à voir si les arguments de Proton feront mouche, au point de convaincre les internautes de délaisser les solutions qu’ils ont parfois adoptées de longue date. Mais dans tous les cas de figure, l’essentiel reste de se servir de la double authentification. C’est là le plus essentiel, avec de bons mots de passe et le gestionnaire.

