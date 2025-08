Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le récent casque audio WH-1000XM6 de Sony compte bien s’imposer comme l’un des meilleurs modèles actuels. Le renouveau d’une gamme déjà solide.

Les casques audio séduisent de plus en plus, notamment chez celles et ceux qui trouvent les écouteurs intra-auriculaires inconfortables. Leur grand confort et leur qualité sonore sont souvent irréprochables sur les modèles premium. Sony et sa série WH-1000XM, réputée pour son excellente réduction de bruit et ses performances audio, a su devenir, au fur et à mesure de ces modèles, comme une référence solide. Le dernier casque, le WH-1000XM6, ne déroge pas à la règle.

Le casque WH-1000XM6 de Sony est vendu 449 €. Il est en ce moment proposé au prix de 368,88 € sur Rakuten.

C’est quoi ce casque WH-1000XM6 de Sony ?

Cela fait trois ans que Sony n’avait pas renouvelé sa gamme de casques WH-1000XM. C’est maintenant chose faite avec le WH-1000XM6, qui conserve l’esthétique épurée des précédents casques. Le casque pèse 250 g environ, et se dote d’un revêtement en similicuir doux sur les coussinets pour un confort optimal. L’arceau gagne en largeur et s’accompagne d’une mousse à mémoire de forme pour un confort permanent, même pendant une longue écoute.

Sony WH-1000XM6 // Source : Sony

Le WH-1000XM6 est un casque robuste aux excellentes finitions. Après six itérations, Sony arrive à améliorer les points qui pêchaient sur les versions précédentes. Ainsi, son mécanisme de pliage est encore plus pratique et son étui de protection permet de le transporter l’esprit tranquille. Niveau ergonomie, vous retrouverez deux boutons physiques sur l’oreillette gauche pour allumer le casque, l’appairer en Bluetooth et contrôler la réduction de bruit et le mode transparence. La surface tactile sur l’oreillette droite revêt les mêmes fonctions.

Est-ce que le casque de Sony est encore une bonne affaire à ce prix ?

80 € de réduction sur le dernier casque de Sony, c’est une excellente affaire ! L’audio est toujours aussi équilibré, avec des basses profondes et bien maîtrisées, sans jamais prendre le dessus, accompagnées de médiums et d’aigus précis. Le rendu audio est clair et détaillé, avec une excellente restitution des voix et des instruments. L’ANC est efficace et couvre les bruits sourds et même aigus, et s’avère comme un nouveau standard en matière de réduction de bruit.

L’application Sound Connect propose de nombreuses fonctionnalités comme le contrôle de la réduction de bruit, ou la création de plusieurs profils d’écoute. En mode Standard, vous aurez accès à un égaliseur 10 bandes pour peaufiner le son à votre convenance. Enfin, le WH-1000XM6 possède une bonne autonomie de 30 heures, ANC activée.

Les points à retenir sur le WH-1000XM6 :

Un design et un confort revu à la hausse

Audio et ANC de grande qualité

30 h d’écoute

