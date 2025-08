Lecture Zen Résumer l'article

Battlefield 6 arrive à la rentrée, mais il sera possible d’y jouer bien avant grâce aux phases de bêta fermée et ouverte prévues cet été. Encore faut-il que votre ordinateur suive : voici les configurations PC minimale et recommandée pour faire tourner le nouveau FPS de DICE.

Après quatre ans d’absence, la licence Battlefield fait son grand retour à la rentrée, dès le 10 octobre. Les précommandes de Battlefield 6 sont déjà ouvertes et une phase de bêta aura lieu les 7 et 8 août en accès fermé, puis les 9 et 10 août en bêta publique. Ensuite, une seconde session viendra du 14 au 17 août. Bref, cela offre trois occasions pour que tout le monde soit en mesure de se faire une idée de ce nouvel opus.

Sur consoles PS5 Slim et Xbox Series, rien est à prévoir a priori pour ce qui est des attendus techniques. En revanche, sur PC, tout va dépendre de votre configuration. Voici les spécifications minimales et recommandées pour faire tourner Battlefield 6.

Quelle configuration PC pour Battlefield 6 ?

Battlefield 6 tourne sur une version boostée du moteur Frostbite, avec une destruction environnementale poussée à l’extrême. Lors des sessions de gameplay diffusées par les influenceurs pendant la présentation du multijoueur, la qualité graphique était déjà au rendez-vous, et ce, alors qu’il ne s’agit pas de la version définitive.

Quoi qu’il en soit, bonne nouvelle pour les joueurs PC : DICE n’écarte pas celles et ceux disposant de machines un peu plus anciennes. En effet, les configurations minimales et recommandées restent plutôt équilibrées.

Voici ce que le studio recommande :

Configuration minimale pour BF6 (1080p à 30 FPS avec les paramètres bas)

Composant Configuration minimale Carte graphique Nvidia RTX 2060 / AMD RX 5600 XT / Intel Arc A380 Mémoire vidéo (VRAM) 6 Go Processeur Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 16 Go (dual channel, 2133 MHz) Système d’exploitation Windows 10 DirectX DirectX 12 Espace disque 75 Go (sur disque dur) TPM 2.0 activé Requis Démarrage sécurisé UEFI Requis Compatible HVCI / VBS Requis

Configuration recommandée pour BF6 (équilibrée en 1440p à 60 FPS avec les paramètres élevés)

Composant Configuration recommandée (équilibrée) Carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Intel Arc B580 Mémoire vidéo (VRAM) 8 Go Processeur Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM 16 Go (dual channel, 3200 MHz) Système d’exploitation Windows 11 64-bit DirectX DirectX 12 Espace disque 75 Go (SSD recommandé) TPM 2.0 activé Requis Démarrage sécurisé UEFI Requis Compatible HVCI / VBS Requis

Configuration recommandée pour BF6 (performances en 1080p – 80+ FPS – Paramètres bas)

Composant Configuration recommandée (performances) Carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Intel Arc B580 Mémoire vidéo (VRAM) 8 Go Processeur Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM 16 Go (dual channel, 3200 MHz) Système d’exploitation Windows 11 64-bit DirectX DirectX 12 Espace disque 75 Go (SSD recommandé) TPM 2.0 activé Requis Démarrage sécurisé UEFI Requis Compatible HVCI / VBS Requis

Les configurations PC nécessaire pour Battlefield 6 // Source : EA

Une question demeure : ces configurations resteront-elles d’actualité avec la version finale de Battlefield 6 ? Officiellement, il s’agit ici des configurations pour la bêta ouverte. Cependant, sauf revirement de dernière minute, tout porte à croire qu’elles seront valables pour la version finale, comme l’indique le site officiel.

Si, à première vue, votre machine semble faiblarde, il est peut-être temps d’envisager une mise à niveau : nouvelle carte graphique AMD ou Nvidia, processeur plus récent, etc. Pour celles et ceux chez qui cette évolution s’annonce compliquée — parce que les composants sont trop anciens ou incompatibles — consultez notre guide des meilleures configurations PC en 2025. C’est un choix plus que judicieux, mais aussi en vue des prochaines sorties majeures, comme le très attendu GTA 6.

