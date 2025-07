Lecture Zen Résumer l'article

Quelle qualité avez-vous vraiment avec votre forfait mobile quand vous êtes chez vous, à votre travail, en déplacement ou sur votre lieu de vacances ? Depuis plusieurs années, le régulateur des télécoms a une carte décisive pour connaître la situation près de chez soi : Mon Réseau Mobile. Cette carte pour connaître la couverture et la qualité de service vient d’être actualisée.

Il existe pléthore de très bons forfaits mobiles 4G et 5G en 2025. Sauf que tous les opérateurs de téléphonie n’ont pas toujours les mêmes performances partout sur l’ensemble du territoire français. En fonction de la répartition des antennes relais et des circonstances sur le terrain, certains réseaux s’en sortent mieux que d’autres.

Pour déterminer quel opérateur a le meilleur réseau mobile, le régulateur des télécoms publie chaque année un bilan général sur le pays entier, qui est également décliné par thème : dans les grandes villes, à la campagne, sur les routes, sur les sites touristiques ou selon des critères techniques spécifiques, tels que le débit, la couverture, etc.

Mais ce point d’étape n’offre qu’une photographie annuelle, qui ne permet pas de mettre en relief les particularités locales. C’est justement là qu’une autre carte de suivi de l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) entre en jeu : Mon Réseau Mobile, qui permet de voir la situation à un niveau beaucoup plus local.

Une carte qui détaille la couverture, les zones à couvrir, la qualité du réseau…

Cette carte existe certes depuis des années. On en parlait déjà en 2020, par exemple. Mais le 8 juillet 2025, l’Arcep a annoncé une révision notable de son outil cartographique, avec notamment une « interface repensée » afin de « refléter plus finement l’expérience internet mobile » du public, et des informations « enrichies ».

En particulier, ces nouvelles cartes « vont permettre d’offrir une plus grande précision en distinguant quatre niveaux (de ‘absence de couverture’ à ‘très bonne couverture’), afin de mieux refléter la réalité vécue par les utilisateurs », précise le régulateur des télécoms. Un dégradé de plusieurs couleurs est visible pour refléter ce niveau de couverture.

Un exemple de zoom sur l’Essonne. // Source : Capture d’écran

Avec la carte, on peut ainsi faire ressortir :

la couverture théorique ;

les tests de qualité réseau ;

les antennes et déploiements ;

les zones à couvrir ;

les signalements de problèmes (J’alerte l’Arcep).

L’Arcep signale au passage que cette mise à jour a aussi pris en compte des besoins plus experts. Cela inclut des statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée, un fond de plan satellitaire pour mieux se repérer sur les cartes, ainsi que l’indication des antennes indisponibles (en panne ou en travaux), mises à jour quotidiennement

Quel réseau dans les trains ? Sur la route ? Dans la France d’outre-mer ?

Il existe par ailleurs des options de tri et de recherche pour faire ressortir une région, un département ou une commune, mais aussi certains axes. On pense aux trains (TGV, Intercités, TER, RER, Transiliens, métros), mais aussi aux principales routes. Chaque section dispose ensuite de sous-options pour affiner les informations.

Point notable et appréciable : le travail de suivi de l’Arcep ne se limite pas à la seule métropole. Les territoires de la France d’outre-mer sont là, avec des visualisations de la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Deux absents notables à noter : la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Pour finir, « Mon réseau mobile permet également de consulter l’emplacement des zones qui devront être couvertes dans les 24 mois par les opérateurs au titre du dispositif de couverture ciblée », pointe l’Arcep. Lancé en 2018, ce plan vise à améliorer localement la couverture des territoires, en lien avec les besoins des collectivités territoriales.

