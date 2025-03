Lecture Zen Résumer l'article

Orange propose ChatGPT Plus gratuitement pendant 12 mois avec sa nouvelle offre mobile « Série Spéciale 180 Go 5G+ ». L’occasion de s’aligner sur la concurrence : Free et Bouygues proposent des concurrents.

Ces derniers jours, l’essor de l’intelligence artificielle a poussé les fournisseurs d’accès à Internet à enrichir leurs offres avec des services premium basés sur l’IA générative.

Free a ouvert la voie en février 2025, en incluant 12 mois d’accès gratuit à Le Chat Pro de Mistral dans ses forfaits. Bouygues a rapidement suivi avec une offre de 12 mois gratuits sur Perplexity Pro à ses abonnés mobiles et box.

Ce 6 mars, Orange contre-attaque avec le lancement de son offre 5G+, qui inclut 12 mois d’accès gratuit à ChatGPT Plus, l’outil d’intelligence artificielle phare développé par OpenAI.

La nouvelle offre Orange pour avoir ChatGPT Plus gratuitement

Pour inaugurer élargissement l’accès à la 5G+ sur le marché Grand Public, Orange arrive non seulement, une option 5G+ gratuite pour tout les forfaits et smartphones compatibles, mais également une nouvelle offre « Série Spéciale 180 Go 5G+ ». Ce forfait 41 euros par mois (et 36 euros si vous êtes déjà client Orange) est sans engagement et inclus :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Un forfait avec une enveloppe de 180 Go ;

Une bande passante dédiée ;

6 mois inclus de Netflix Standard avec publicité ;

et enfin 12 mois offerts de ChatGPT Plus.

L’accès à ChatGPT Plus est réservé uniquement aux clients de la Série Spéciale 180Go 5G+ et aux nouveaux clients de ChatGPT Plus — en somme ceux qui n’ont jamais souscrit à l’abonnement d’OpenAI.

Pour activer son compte il suffit de :

Notez le code promotionnel obtenu au moment de la souscription chez Orange ;

Se rendre sur l’adresse chatgpt.com/p/CODE ;

Pour ensuite se connecter ou créer un nouveau compte ChatGPT.

Pour les jeunes de 18 à 26 ans, avec des tarifs réduits grâce à la remise Cheat Code qui permet de bénéficier d’un remboursement de 16€/mois à partir de la 2ème facture Orange.

Une fois la période de 12 mois terminé, le compte repasse à une facturation à 23 € par mois.

Pour aller plus loin Orange déploie la 5G+ (5G SA) dans tous ses forfaits et répond à Free Mobile

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

ChatGPT Plus, c’est quoi ?

ChatGPT Plus est la version payante du chatbot OpenAI. Cette offre, qui se situe juste en dessous de la version Pro, permetr de profiter plainement de tous les versions de ChatGPT (4.5, o3-mini, o3-mini-high, and o1).

L’avantage principal de ChatGPT Plus est surtout l’accès à GPT-4, le modèle d’IA le plus puissant d’OpenAI et à la version 4.5, sorti récemment.

Pour aller plus loin Comment avoir accès au nouveau ChatGPT avec GPT-4.5 ?

Les formules de ChatGPT // Source : Capture OpenAI

Concrètement, cet abonnement permet d’accéder à plus de fonctionnalités que la version gratuite, comme :

d’offrir des réponses plus rapides à vos prompts ;

une possibilité de charger des documents pour les faire résumer ;

de la génération d’images avec DALL-E 3 ;

l’accès au GPT Store pour utiliser des GPTs préconçues.

ChatGPT Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !